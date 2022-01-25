港識深事｜住建局辦公屋「小戶型」設計競賽　面積最細僅12平方米

深圳市住房和建設局近期舉辦一個主題為「小戶型、新生活」保障性租賃住房（類似香港的公屋）設計競賽，面積最小的戶型僅得12平方米，最大亦只有27平方米。

據介紹，今次設計競賽以「小戶型、新生活」為主題，一等獎可獲30萬元（人民幣．下同），有15個名額的優秀獎也有1萬元獎金。



競賽公告指出，今次競賽是針對新市民、青年人與基本公共服務從業人員等群體居住生活模式和功能需求進行研究，通過對功能布局、裝飾裝修、家具產品、智能化的設計，實現對戶內空間的高效利用，「成果聚焦戶型套內設計，並結合戶型設計考慮組合方式及公區功能設置，實現在新建建築、城中村改造等場景中的應用」。此外，設計競賽鼓勵在方案設計中體現綠色發展理念，應用裝配式設計建造技術、建築信息模型（BIM）技術、未來智慧家居等新技術。

值得一提是，設計競賽限制不同面積戶型，各自最低功能配置有所不同。最小的戶型只要滿足床、桌椅、收納、獨立衛浴即可，最大的戶型就還需要有簡廚、洗衣機、雪櫃。同時，所有戶型的服務條件均相同，是要滿足單人、雙人居住。

至於戶型所處場景，除了主辦方有提供兩種供參考外，亦允許參賽者自行尋找類似，例如新建住房、城中村改建或宿舍改建等。