湖北學生參觀私人博物館打碎文物賠130萬？　館方：從未開價勒索

網傳湖北武漢有學生參觀博物館時，不慎打碎館內一件價值130萬元（人民幣，下同）的文物，館方已向學生家長要求賠償。惟網民認為，館方未有對文物作足夠的保護措施，應負上部分責任。



涉事學生的家長稱，1月21日，兒子參加校外培訓機構舉辦的冬令營活動，在參觀私人博物館期間，不慎將一件陶俑打碎。昨日（25日），該家長透露，正與館方在公安局就此事調解。

閉路電視畫面顯示，一座約半人高的人像雕塑立在展區牆角，許多孩子在雕塑附近活動，一名男孩走過去時疑似碰到雕塑，雕塑突然攔腰截斷，上半部分墮地破碎；不慎打碎文物的學生受嚇，瞬間不知所措。

網傳館方稱被打碎的陶俑價值130萬元。今日（26日），博物館負責人在微博發文回應，被打碎的文物是唐代的鎮墓俑，但並非130萬元，報警方並非博物館，館方從未勒索該培訓機構及學生家長。

負責人稱，「你先打10萬過來，這件打碎的物品價值130萬」是培訓機構告知家長，但館方從來沒有提過文物的價格。他表示，涉事的學生打碎文物後已第一時間主動承認錯誤，家長到警局後也有道歉，「孩子父親在孩子害怕得無法端坐時說出了『你不要慫！你不要逃避問題！現在不是錢的問題了，現在是你碰壞了別人的東西，它碎了，關鍵它是文物，是我們國家從此少了一件完成的文物，這個損失是最大的，無法估量的』」。

不少網民認為，學生固然有錯，但博物館顯然未有對展示的文物做好安全標準和保護措施，例如設置醒目警示標識、將文物放在展櫃內、安排足夠的工作人員看守等，因此館方亦需要負上部分責任。

網民睇法：

造像類文物放在外面很正常，不過撞一下就倒，說明本身策展擺放也有問題。



真文物放在外面?



冬令營為啥去參觀私人博物館？省博物館不好？



真的珍貴的文物為啥不搞個玻璃罩子或者至少圍個警戒線



這文物是不是擺放的有點太隨意了？



假新聞，館方已經澄清了

