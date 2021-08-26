「東方鐵達尼」號出水35萬件瓷器轟動世界　上海首舉辦大型展覽

約200年前，一艘滿載貨物和2000餘名乘客的中國巨型三梔帆船「泰興」號在印尼觸礁沉沒，造成1600餘人遇難，傷亡超過「鐵達尼」號，因此被稱為「東方鐵達尼」號。

沉船於1999年被打撈出水，出水瓷器超過35萬件，但文物其後遭到拍賣，流散在世界各地，於國內難得一見。

位於上海的中國航海博物館近日舉辦「泰興號沉船出水文物特展」，這是內地首次「泰興」號沉船主題大型展覽，展出400餘件沉船出水器物，呈現了出水德化窯瓷器的基本面貌。



+ 3

「泰興」號於1822年從福建廈門港起航，其目的地是東南亞巴達維亞，不過可能是為了躲避海盜，船長在航行過程中改變航線，最終在加斯帕島附近觸礁沉沒。

1999年，澳洲一家海洋公司將「泰興」號打撈出水，並撈獲了35萬件清代瓷器。瓷器中絕大部分為青花瓷，還有一部分白釉、五彩、青褐釉瓷器以及宜興紫砂等。這些瓷器大都是18世紀和19世紀初福建德化生產的用於出口亞洲市場的青花瓷，主要以青花盤、碗、杯、碟、罐、蓋碗等日用瓷為主。

至2000年，打撈上來的部分德化青花瓷器在德國斯圖加特拍賣，自此這些出水瓷器流散世界各地，多數為私人藏家收藏。2018年，泮廬集團購回12萬件「泰興」號沉船遺物，這批文物終於有機會踏上故土，其後泮廬集團向中國航海博物館捐贈100件「泰興」號沉船出水瓷器。本次展覽也是以中國航海博物館館藏「泰興」號出水瓷器為基礎，聯合德化陶瓷博物館和泮廬集團聯合舉辦。

+ 4

中國航海博物館陳列展示部主任毛敏博士表示，「泰興」號沉船非常具有代表性的，它也是目前海洋考古當中發現最大的中國古代的帆船，同時是目前海洋考古當中發現的出水完整器物最多的一艘沉船。「泰興」號遇難人數之多在中國古代帆船海難當中也是極其罕見的。從以上角度來看，「泰興」號沉船在中國古代所有沉船中具有獨特地位。

毛敏指，因為國內很少能見到「泰興」號沉船出水瓷器，研究也並不充分，所以幾乎沒有舉辦過「泰興」號沉船主題的展覽。展覽中展出400餘件「泰興」號沉船出水瓷器，涵蓋青花、白釉、五彩、青褐釉等多個門類，囊括碗、盤、碟、杯、缽、瓶、盒、雕塑等10餘種器型，基本可以展現「泰興」號出水德化窯瓷器的整體面貌。

這些產品在德化各窯址中都有出土，充分體現了德化窯作為中國古代外銷名窯的重要地位，對於進一步研究清代德化瓷器的生產與外銷意義重大。