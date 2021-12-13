兩尊明代陶俑入藏上海博物館　捐贈者揭祖父與文物的淵源

再有2件流失海外文物回家。

今日（13日）上午10時，國家文物局主辦捐贈文物入藏儀式，美國加利福尼亞州芙拉圖斯（Suzanne Fratus）女士捐贈的兩尊明代陶俑正式入藏上海博物館。



今年4月，中國駐舊金山總領事館收到芙拉圖斯女士的郵政速遞，內有兩尊彩色立俑照片及一封信件，信件講述了其家族與這兩尊陶俑的淵源，並明確表示希望通過中國政府將文物捐贈給上海博物館。

國家文物局立即組織開展圖片鑑定等相關工作，經大量調查、分析，初步判斷這兩尊陶俑確為中國文物，與上海博物館館藏的一套明代彩色釉陶儀仗俑較為相似，隨即要求上海文物局及上海博物館對陶俑本身相關情況及下一步安置進行研判。

8月，國家文物局批覆上海市文物局，指定上海博物館作為兩尊陶俑的受贈單位，要求做好文物回運、點交、運輸等工作。在此後的3個多月，國家文物局與中國駐舊金山總領事館、芙拉圖斯女士、上海文物局、上海博物館等多方反覆溝通協調，尤其是在中國駐舊金山總領事館大力支持下，最終在11月26日完成文物回運。

兩尊陶俑在上海博物館舉辦的「儀象萬千——明代彩色釉陶俑特展」展出。（微信＠國家文物局）

12月2日，國家文物局指導上海博物館，組織專家開展實物鑑定，確認兩尊陶俑為歷史上用於陪葬的明器，與上海博物館所藏一套66件明代陶俑的胎質、表面施加的低溫鉛釉相同，造型及製作風格極為相似，特別是與其中7件尖帽立俑一致，但在細節上存在些許不同，並非一套，應為同一時期、同一地區的作品。

兩尊陶俑具有重要的收藏價值，是研究中國古代墓葬制度和製陶歷史的珍貴實物資料，被定為國家三級文物。陶俑將在上海博物館舉辦的「儀象萬千——明代彩色釉陶俑特展」上，與其館藏的一套66件明代彩色釉儀仗隊俑陶器同台展出。

芙拉圖斯女士捐贈兩尊明代陶俑。（微信＠國家文物局）

據央視介紹，芙拉圖斯女士的祖父韋特（John Herbert Waite）為哈佛醫學院教授，同時也是一名眼科醫生，曾於20世紀初受洛克菲勒基金會資助，在中國等亞洲國家行醫，在為某中國富家子弟治愈眼疾後，獲贈這兩尊陶俑作為答謝。其中一尊陶俑有破損，經芙拉圖斯的祖母初步修補，後交由她繼承。

1983年，為慶祝上海與三藩市締結姐妹城市，上海博物館赴三藩市亞洲藝術博物館舉辦《上海博物館珍藏——六千年的中國藝術展覽》。芙拉圖斯發現參展的一套儀仗隊俑與其所藏陶俑極為相似。上海博物館隨展負責人告知，陶俑應出自中國被盜貴族墓葬。