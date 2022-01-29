水果店倒閉欠14萬會員費　江蘇漢為退款日打三份工感動「債主」

來自江蘇如皋的男子陳偉，在2019年時在南京開了家名為「橙果園」的水果店，並與社區的客人相處融洽。惟隨着新冠疫情暴發，加上受網購的衝擊，小店終究難以為繼。結業後，欠下大筆會員費的陳偉展現出誠信的一面，竟重新打三份工，跑了9趟南京終於退還了足足14萬元（人民幣．下同）的會員費，甚至曾報警尋找「債主」，令不少老顧客感動。



生於1989年的陳偉自中學畢業就在家鄉的機械廠做操作工，後來又隨老闆到新加坡開拓事業，待了5年，積累了第一桶金。回國後，他在南京工作，直到2019年4月，在友人的成功經歷影響下，在棲霞區開了「橙果園」。該店與社區生活融為一體，熟人路過時經常會在店門口聊聊閒話家常、互相關心，一些老年顧客還會從家帶點飯過來給店員。陳偉表示，受父親影響，他嚮往一種「路不拾遺」的社區生活。

巔峰時，陳偉的店有4名員工，日均有500多名客人，每月營利約在2萬至3萬元。不過自新冠疫情暴發，其生意大受影響，試過貨值1萬多元的車厘子因小區封閉而滯銷，可樂觀的他當時以為疫情或三四個月就結束，還曾獨自開貨車、以不記名方式送一箱水果到醫院。

巔峰時，陳偉的店有4名員工，日均有500多名客人。（南方都市報）

然而疫情帶來的困窘終究還是更多，在網上下單越來越普遍下，「橙果園」只能通過社區上門送貨、微信群團購苦撐，但仍敵不過那些更早入場的商家，於2021年4月正式關閉，彼時其只剩下陳偉和一名收銀員，並欠下接近14萬的會員費。

為了還債，陳偉在會員的微信群組公佈自己的手機號，之後回到如皋打工。在工作天，他早上5時就出門，騎一小時車到姑媽的羊肉餐館幫工至午間，之後到裝修公司做小工，傍晚就送大件快遞。靠着三份工資，陳偉每月收入在一萬元上下，但主要用來還債，只留三五百元作為自己的生活費。

這段時間以來，每個月一出糧，陳偉就會到南京還錢，甚至曾報警找「債主」，最終經過9趟行程，他終於把會員費退完了。

從老闆重新變成打工仔，陳偉有過失落，期間一度瞞着父母欠款的事，直到今年1月才「穿煲」。他表示，自己不在乎外面冷言冷語，但對親戚的看法還是有些難受，「認為我這麼大年紀了，不應該去做（餐館洗碗）這樣一個工作」。

至於「債主」們也不是人人予以理解，「剛開始是沒人信」，有顧客甚至打電話罵陳偉是騙子，質疑怎麼連幾百塊錢都拿不出來等。不過68歲的蘇錫雲就表示相信他的人品，提到自己在其他店鋪充值了5000元，老闆都直接跑路，但她每隔一段時間問陳偉時，後者總是詳細地說自己的打工狀況，強調錢一定會還上。

令陳偉欣慰的是，2021年7月，他第一次去南京還錢時，一位老顧客邀他到家中吃飯，他寒暄過後便掏出500元退還，結果令對方感到冒犯，自己被掃地出門。他無奈下把錢放在一雙鞋子內就走了，並反思如果先吃完飯再還錢，也許對方就不會如此生氣。後來，該老顧客從其他居民處得知陳偉打工還債的事後，在陳偉第9次到南京時再請對方到家吃飯，「你有誠信，一定行」。