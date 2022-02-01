春晚2022｜網友瘋搶「演員同款」　破萬元法國奢侈大衣10分鐘售罄

央視2022年春節聯歡晚會落幕，台上表演者的同款衣著、唇膏都在網絡引起熱話，其中一款在購物網標稱原價破萬元的法國品牌奢侈大衣，遭網民瘋搶在10分鐘內售罄。另有售價千多元的毛衣也被找出同款。



曾出演《你好，李煥英》的內地女演員張小斐，在春晚表演小品節目時身著一套大衣，款式看似非常簡單。網民很快在「京東」找到同款大衣，商品標題寫著「張小斐同款」、法國品牌「LANVIN 浪凡」及「奢侈品」、「冬季新品」、「兩穿外套」等字樣。

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而這款大衣的售價也並不親民，標稱原價18500元（人民幣．下同），限時半價9250元（約合1.1萬港元），短短10分鐘就銷售一空，目前已經下架。天貓商城上，該款大衣折實價更要10342元。

《羊城晚報》報道稱，張小斐的帶貨能力非同一般，早在去年春晚，她簡簡單單的一款白色毛衣便走紅網絡，令不少網民直呼「求同款」；張小斐憑藉《你好李煥英》走紅之後，每次的穿搭都來自個一線品牌，出現在春晚的舞台想必也有很多評級贊助。

春晚一眾明星服裝和妝容皆可「同款」：



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此外，代表作《夏洛特煩惱》、《西虹市首富》的演員沈騰身穿一件破洞毛衣表演小品，有網民第一時間給出同款商品連結，淘寶售價1639元，使用優惠券折抵後1479元。

女主持人李思思的唇膏（內地稱口紅）則是每年網民不變的話題，有網民表示「又到了一年一度的口紅色號種草」、「就問一個事兒！口紅！」、「求色號！」。歌手李宇春的唇膏也很快被網民翻出。網民更找到《慶餘年》主演張若昀的Fred Force 10同款項鏈，及毛曉彤身著的多款Tiffany飾品。