「爸媽給我寄了整桌的年夜飯」登熱搜　紙箱裡的年味惹網民鼻酸

近兩年受疫情影響，許多民眾無法返鄉過年，今年春節一個短片《紙箱裡的年味》引發熱議，影片紀錄爸媽們不嫌麻煩給遠在異地的兒女們寄了裝在紙箱裡的食材，希望他們能在春節也能嘗到家鄉味，該短片被央視轉發。



受疫情影響，許多民眾選擇就地過年，「爸媽給我寄了整桌的年夜飯」也登上微博熱搜。許多網民分享自己收到爸媽寄來的一箱箱食材，說收到的時候不禁眼眶泛淚。



湖北廣電壟上頻道書婷工作室作品《紙箱裡的年味》是一個時長3分鐘32秒的短片。片中分別透過離鄉兒女和在家鄉父母兩個不同的視角，講述父母為了讓離鄉兒女過年有「年味」而特別寄了一箱箱充滿家鄉味的年菜給兒女，「紙箱裡的年味兒，有最地道的愛。」短片感動無數在外的遊子。

《澎湃新聞》則採訪在北京工作的楊女士，她透露，因為新冠肺炎疫情的緣故，她沒有回老家黑龍江東寧市過年。1月27日，她媽媽寄來一大箱來自家鄉的食物，有「饅頭、油條、小酥肉、刀魚、地瓜塊、肉凍以及豆腐肉卷」等，還有媽媽親自包的五種肉餡的餃子。

楊女士說，媽媽在寄出包裹之後，還發了幾條語音，告訴她每一樣食物該如何做怎麼吃。當時在上班不方便聽語音，她將語音一條一條轉文字。「看著文字哭了一上午，很想念媽媽做的每一道菜，我最想回家」

楊女士提到，老家過年時，家人會一起包餃子，在裡面放上一枚硬幣。在吃完餃子後，小孩子就給長輩拜年。楊女士今年除夕，將會跟北京一些不能過年回家的夥伴，一起做飯過年，「新年最大的祝福就是希望家人身體健康平安快樂。」她說。

除了楊女士以外，也有許多在外地過年的微博網民曬出自己被爸媽寄來的食材塞滿的冰箱和一袋袋家人朋友寄來的食物。網民紛紛分享自己收到的食物的時候，感動地熱淚盈眶。也有網民分享，自己爸媽不會做菜但還是張羅了各親戚的拿手好菜寄來，只為讓他們能夠在過年「嚐嚐家鄉的味道」。