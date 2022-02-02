河南漢被舉報「千元一斤賣老虎肉」還賣豹肉　自辯：網購鹿肉冒充

踏入虎年，昨日（1日）網傳河南一名男子在網上售賣虎肉，宣稱每斤1000元（人民幣，下同），還展示了多張宰殺照片。

當地森林公安已介入調查，涉事男子則表示自己賣的其實是鹿肉，為了提高售價故謊稱賣虎肉。



內媒《極目新聞》報道指，據網民舉報，河南一名段姓男子在微信上公然銷售老虎肉、骨、皮，以及金錢豹肉、皮、麝香等製品，還上傳了多張宰殺老虎和幼虎稱重的圖片。

交易聊天截圖顯示有買家花了4萬元訂購了40斤虎肉。段男的朋友圈截圖顯示，今年1月他還曾發過一隻豹子的照片，並配文稱「山豹，這隻今晚已經開工了」。

段男接受採訪時表示自己是河南沁陽人，他沒有販賣虎肉，只是在網上買來鹿肉然後假稱虎肉出售。至於網上流傳的照片，他指宰殺老虎的照片是他在一個越南華人的微信群裡看到後保存的，幼虎的照片則是從短片平台下載。為了增加可信度，他又偽造了和買家的聊天記錄。

湖北好律律師事務所律師陳亮解釋，在內地，非法獵捕、殺害國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物的，或者非法收購、運輸、出售國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物及其製品的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；情節特別嚴重的，處十年以上有期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

陳亮又指，如果段男編造謊言，屬於以無中生有、虛假宣傳的方式騙取他人錢財，金額較大的，可能涉嫌詐騙罪。