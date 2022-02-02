北京冬奧｜從社區跑到變火炬手　「跑得最快的快遞小哥」夢想成真

北京冬奧開幕在即，火炬接力周三至周五（2日至4日）在北京、延慶、張家口三個賽區進行。其中一名為欒玉帥的火炬手有幸成為「不平凡的普通人」，任職京東物流的他是廣大速遞員的代表。他近日就獲得這個榮譽的心境娓娓道來，揚言「要把京東小哥的精氣神傳遞出去」。



生於1985年、來自吉林吉安農村的欒玉帥早年曾養過雞、學過廚，也開過饅頭店，後來在2015年隨母親到北京打工，並經同鄉介紹進入京東物流工作。由於當時負責的是科研院所、互聯網企業林立，對物流時效要求很高的海淀區西部片區，初來乍到的欒玉帥從早忙到深夜也送不了幾個件。不過由於刻苦耐勞，他越來越熟練，加上為人率真善良，現時他除了每天都能比別人多送幾十單外，還與不少客戶成為朋友。

2017年8月，當時營業部的站長讓欒玉帥報名參加9月份舉行的北京馬拉松賽，這是因為作為唯一的後勤服務保障提供商，京東物流得以獲得一批參賽名額。不過當時的欒玉帥甚至都不了解馬拉松要跑40多公里，一度想打退堂鼓，直到站長、片區經理皆苦口婆心勸說才答允。而首次站上馬拉松賽場的他最終以4小時23分43秒完成全程，此後與長跑結緣的他便一發不可收拾，每天都堅持跑步一二十公里，即使送速遞時也不例外，會綁上沙袋負重訓練，服務的客戶中也有不少資深跑友，令他得以融入。

2017年至今，欒玉帥已先後參加北京、石家莊、秦皇島等地的多場馬拉松，其中在2021年4月舉行的北京半程馬拉松上，他憑藉1小時10分31秒的成績拿到榮獲賽事中「非職業選手第一名」，也因而被網民稱為「跑得最快的快遞小哥」。

欒玉帥週三中午參與到北京冬奧公園的火炬接力中。（北京日報）

2021年12月底，欒玉帥突然接到京東物流北京戰區負責人電話，得知自己被推選他作為北京冬奧會火炬手候選人。這一度令他大腦一片空白，因他做夢都想不到如此神聖的榮譽會落在一個普通速遞員上，直到北京冬奧會組委會發來確認郵件，他才意識到自己真的當選。

為了完成任務，他除了堅持跑步，還做俯臥撑等運動，並上網查詢成為火炬手的相關動作。如今，從樓宇社區跑到冬奧火炬傳遞舞台，夢想成真的他揚言：「我要把京東小哥的精氣神傳遞出去」。