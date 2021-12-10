神舟十三號｜天宮課堂全球直播 　專家揭授課成本高需按分鐘計

神舟十三號乘組三名航天員翟志剛、王亞平、葉光富周四（9日）下午，在中國太空站進行「天宮課堂」太空授課活動，並向全球直播近一小時。而對於是次直播的成本，有內地專家表示成本很高，「可能是幾十萬人民幣一分鐘」。



據央視報道，「天宮課堂」太空授課活動在地面主課堂設置在北京中國科技館，並於廣西南寧、四川汶川、香港、澳門設四個地面分課堂，合共1420名中小學生代表參加現場活動，和太空人直接互動。而當日舉行的「天宮課堂」第一課，是8年前「太空授課」的延續。「天宮課堂」還將有第二課、第三課。

同8年前一樣，當日的授課教師依然是女太空人王亞平，但不同的是，這堂課的講台更大了——在中國自主建造的太空站內；持續時間更長了——約60分鐘；課程內容也更豐富了。王亞平在授課開始時用鏡頭帶領觀眾「參觀」太空站生活區，在王亞平的睡眠區，可見艙壁貼有她與家人的合照，還有幾個玩偶，「晚上還可以和家裏人通通電話」此外，。她還展示了小冰箱內新鮮的蘋果。

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其後翟志剛與葉光富展示特製的「企鵝服」。該服裝上有調節裝置，對人體形成束縛，預防在太空中因失重造成的肌肉萎縮；葉光富還展示了太空細胞學研究實驗。回答學生提問時，葉光富變身王亞平老師的「道具人」，測試能否在太空失重環境下走路及轉身——結論是走路會飄走，轉身也很困難。

最後王亞平在回答香港學生提問時進行了一個持續時間很長的水球實驗，涉及液體在太空產生表面張力帶來的影響、太空浮力消失令乒乓球可以留在水裏、泡騰片汽泡被鎖在水球內等，王亞平還就這些實驗講解了其背後的科學原理。在水膜張力實驗中，王亞平將和女兒在地球上一同製作的花朵折紙放進水膜中，原本小小的摺紙在太空中瞬間綻放成一朵美麗的「花朵」。王亞平說，看到這紙花朵，讓她更想念她的女兒。電視畫面可以看到她5歲的女兒也在北京現場。

中央電視台在轉播這次「太空課堂」時透露，這次授課的實驗看起來簡單，但實際之前已由地面的專家及太空站內的內太空人進行了多次的測試準備，力求達到最佳的科普效果。現場的專家表示，雖然這種太空授課成本很高，「可能是幾十萬人民幣一分鐘」，但其科普效果也是非常明顯的：「8年前看太空授課的青少年，現在有不少已成為了中國太空科技領域的工作者了」。

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據悉，中國太空站「天宮課堂」授課活動，在香港培僑書院設分課堂。出席的300名學生，其中150名來自培僑書院，另外150名來自另10所學校。培僑書院1名男生獲得向航天員提問的機會，在課後向記者表示，為國家航天事業驕傲。

培僑書院校長吳育智表示，很榮幸有「太空教師」帶領全港約300位師生做實驗，這些實驗是地球上很難做到，令人大開眼界。他稱，「天宮課堂」引起同學的科技興趣，也增加全體師生國民身份認同。