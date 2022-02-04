內地年初五起現虎年來最大規模雨雪天氣過程　波及逾20省區市

據中國天氣網消息，大年初五（5日）至初七（7日）期間，內地中東部將出現虎年以來最大規模雨雪天氣過程，影響將波及20餘省區市。



中央氣象台預計，初五至初七，西北地區、華北西部、黃淮西部和南部及其以南的大部地區將有一次大範圍雨雪天氣過程，屆時甘肅、陝西、寧夏、河南、湖北、湖南、安徽等地部分地區將有大到暴雪，江南、華南有中到大雨，局地暴雨。貴州東部、湖南西部局地有凍雨。

其中在初五，新疆南疆西部山區、青藏高原中東部、甘肅、陝西、貴州北部、雲南北部等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，西藏東部、青海北部和東部、甘肅中南部、陝西中南部、雲南西北部等地部分地區有大到暴雪，西藏東南部局地大暴雪（20至25毫米）。另湖南南部、四川盆地、貴州大部、雲南、廣西等地部分地區有小到中雨，雲南西南部等地部分地區有大雨（25至35毫米）。

在初六，湖北、河南南部、陝西南部、安徽西部等地可能有中到大雪，貴州北部、湖南北部、江西北部、重慶東部、湖北南部、安徽南部、江蘇南部、浙江北部等地可能出現雨夾雪或雨轉雪的情況，廣西大部、貴州南部、湖南南部、江西西部等地則可能有中到大雨。雨雪天氣過程會在初七逐漸進入尾聲，當日江蘇南部、安徽中部和南部、浙江西北部、貴州西北部等地可能有降雪或雨雪混雜的天氣，浙江、江西、福建、廣東、廣西東部、湖南南部等地的部分地方可能有中雨，部分地方有大雨。

中國天氣網氣象分析師王偉躍表示，今次過程具有雨雪範圍廣、降水量級大、雨雪相態復雜、局地有凍雨的特點。就大城市而言，西寧、蘭州、西安、鄭州、合肥、南京、武漢有望降雪，長沙、成都、重慶、貴陽、昆明、南寧、南昌、杭州、廣州、福州則主要為降雨。對於1月下旬以來已有三輪雨雪過程，王偉躍分析，由於南支槽較為活躍，水汽條件比較好，再加上高空槽東移和冷空氣活動等原因，導致近期雨雪天氣較為頻繁。