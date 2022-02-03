北京冬奧｜火炬傳遞踏入第二天　成龍等40名火炬手八達嶺長城接力

年初二（3日）上午是北京冬奧火炬傳遞第二天，在延慶區八達嶺，主題為「民族之脊」，是繼2008年北京奧運後，奧運聖火再度來到八達嶺長城。

此輪火炬傳遞距離共1.47公里，由約40名火炬手接力完成，他們來自各行各業，大多在本領域作出突出貢獻或取得較大成績，有奧運冠軍、教練員，還有國家一級演員等，包括乒乓球男子單打冠軍馬龍，以及香港著名影視明星成龍。



馬龍是第一棒火炬手，他在受訪時表示，有幸參與過亞運會和全運會的火炬傳遞，今次是他第一次參與奧運會的火炬傳遞，感到非常開心。馬龍又稱，長城是世界上最具中國像征的建築之一，能夠成為八達嶺長城的第一棒火炬手，感到非常自豪，「在這個偉大的時代，北京也是第一個能夠舉辦冬奧會和夏奧會的城市，這次是以不同的身份參與到奧運會當中，我覺得這也是自己作為運動員，一個體育人的美好記憶。」

成龍是第30棒火炬手。（視覺中國）

國家一級演員、全國政協委員、中國電影家協會副主席成龍，他是北京冬奧八達嶺長城火炬傳遞第30棒火炬手，他表示能夠成為「雙奧」火炬手，當然是感到非常開心、驕傲和幸運。成龍稱，很少國家能有這麼悠久的文化，中國有五千年文明，希望通過冬奧把中國的文化傳遞出去，讓更多人了解中國。

對於北京冬奧和冰雪運動員，成龍亦稱一直很關注，希望北京冬奧會上中國的奧運健兒能夠多拿一些獎牌、奪金。