北京冬奧開幕式｜揭秘巨大LED舞台　世界最大兼且防雪抗壓

北京冬奧開幕式在周五（4日）圓滿結束，巨大的LED舞台驚艷世界，不僅面積創世界之最，防雪、防凍、穩定、抗壓等特性也是世界領先。



開幕式的「地面顯示系統」是全世界最大的LED屏幕，面積達到10552平方米，由合共42000多塊LED屏幕組成。（視覺中國）

據介紹，該「地面顯示系統」是全世界最大的LED屏幕，面積達到10552平方米，由合共42000多塊LED屏幕組成。LED屏幕不僅要實現8K超高清影像播放，同時還要滿足舞台耐磨、結構承重、防水防寒以及電氣安全等特性。更具挑戰的是，傳統的LED屏幕也沒有經歷過冬季室外環境的考驗。

負責「地面顯示系統」的建設團隊來自中國航天科技集團有限公司，集團冬奧專項辦技術負責人王縝透露，要解決震動、雨雪等難題，就是為這些LED屏幕安裝一層特殊的「防護服」。報道指出，「防護服」實際上是LED屏幕表面的一個蒙板，首先從視覺上可以讓其能夠凸顯出類似冰塊的朦朧感覺，不會那麼亮；其次是開幕式上有大量演職人員，會在LED屏幕上做大量動作，故蒙板能起到承重作用，每平方米承受重量可超過500公斤以上。

LED屏幕上的蒙板能起到承重作用，每平方米承受重量可超過500公斤以上。（視覺中國）

此外，這些4萬多塊LED屏幕來自不同廠家，從設計到質地都有一定的差別，色差更是頭號難題。為此，工作人員會站成一排然後去觀察地面，發現有色差的LED屏幕就會取走更換。經過悉心調校，在開幕式正式綵排前，LED屏幕顏色的相似度高達99.78%，肉眼幾乎看不出任何差異。

另一方面，在開幕式上，「地面顯示系統」呈現出完全顛覆傳統的演出舞台空間結構，演員的表演與其展示完美融合。王縝解釋，並非因為LED屏幕是觸控屏幕，是上方有好幾個攝像頭實施跟蹤，捕捉到演員的位置後，電腦會實時反應，「道理很簡單，但實際上它就是實施性要求高，就是在捕捉那一幀以後，能不能快速地去算，用算法算出來，然後跟蹤這個方向。」

LED屏幕是上方有好幾個攝像頭實施跟蹤，捕捉到演員的位置後，電腦會實時反應。（視覺中國）

王縝坦言，開幕式LED舞台是一項重點重要任務，對其在思想上的理解甚至會比發射一枚火箭的要求還高，「就是你做再多準備，到2月4號8點你必須準時，你沒有任何理由去說，它今天遇到了甚麼事能推遲，但火箭可以，所以這個難度就是比較大。」