三孩政策｜18省政府工作報告提落實措施　四地將生仔與買樓相掛鉤

內地人口問題備受關注，據「第一財經」周四（3日）報道，三孩生育政策作為2021年度的關鍵詞彙普遍進入各地的政府工作報告，部分地區為「催生」更將生育政策與購房補貼相掛鉤。



內地新生人口創近年來新低，據國家統計局數據，2021年末，全國人口14.13億人，其中出生人口1062萬人，死亡人口1014萬人，人口僅淨增長48萬，自然增長率為0.34‰。當局分析人口出生率下降的主要原因，包括育齡婦女人數持續減少、生育水平繼續下降以及年輕人的婚育安排受新冠肺炎疫情影響等。不過積極的一面是，第七次全國人口普查數據顯示，0至14歲少兒人口較2010年增加逾3000萬人，比重上升了1.35‰，而「二孩」在出生人口中的佔比由2013年的約30%升至2021年的約43%。

就三孩生育政策，報道梳理指出，已有18個省份在政府工作報告中提及到，主要圍繞降低生育成本、降低養育成本、降低教育成本，落實各方面的配套措施，例如河北提出開展孕婦無創產前基因免費篩查，打造160家省級嬰幼兒照護服務示範機構；山東提出開展省級家庭托育試點，健全普惠安全的托育服務體系，新增逾7萬個托位；江蘇提出新增逾8000個普惠托育托位，健全普惠托育服務體系，加快發展公辦和普惠性幼兒園；浙江指出全面取消社會撫養費，建立生育全流程服務體系，健全危重孕產婦和新生兒應急救治制度，完善生育保險政策，並優化生育休假制度等。

而安徽更細化到具體數字，包括新備案469家3歲以下嬰幼兒照護服務機構，新增3.6萬個托育位。陝西則是要將3歲以下嬰幼兒照護費用納入個人所得稅專項附加扣除等。

為應對人口問題，內地推出三孩政策。（新華社）

值得一提的是，多地更將「生仔」與「買樓」相掛鉤。其中甘肅省張掖市臨澤縣臨澤縣打響「第一槍」，在去年9月出台《臨澤縣優化生育政策促進人口長期均衡發展的實施意見（試行）》，生育二孩三孩的家庭除可連續3年獲育兒補貼，在縣城區購買商品房時還有4萬元（人民幣．下同）的政府補助，在各中心集鎮等集中居住區購買商品房時有3萬元的政府補助。

同年12月，江蘇省南通市下轄海安市出台城鄉統籌改善居住條件政策，該市常住居民子女未滿18周歲的二孩、三孩家庭購買預售商品房時，分別給予每平方米200元、400元的優惠。浙江省寧波市緊隨其後在月底下發通知，指2022年起，對生育二孩或三孩的家庭，連續繳存住房公積金滿2年，首次申請公積金貸款購買首套自住住房的，最高貸款額度由每戶60萬元增至每戶80萬元。

今年1月24日，四川資中縣印發了二孩、三孩家庭購買商品房的「兩獎一補」實施方案，顯示2021年5月31日，即國家出台三孩政策執行日之後，同一對夫婦按照國家生育政策生育三孩購買商品住房的購房者，購買房屋面積90平方米（不含）以下每套獎勵1萬元；購買房屋面積90至140平方米每套獎勵1.2萬元；購買房屋面積140平方米（不含）以上每套獎勵1.4萬元。