北京冬奧｜5千冰墩墩公仔15分鐘一掃而光　特許商品收入料破25億

北京冬奧昨晚（4日）正式開幕，受熱潮影響，吉祥物「冰墩墩」也頻上熱搜，銷售十分火爆，例如在天貓奧林匹克官方旗艦店，昨日5000個冰墩墩公仔上線15分鐘便被一掃而光。而在其帶動下，背後的特許生產和銷售企業有望受益。分析指，特許商品收入將突破25億元人民幣。



北京冬奧組委一共開發了逾5000款特許產品，涵蓋徽章、鑰匙、服裝、配飾、玩具乃至絲綢製品、陶瓷製品、工藝品、電子產品及配件等。據介紹，冬奧特許商品的生產與銷售須經北京冬奧組委認可批准，而線上官方購買渠道為天貓平台的奧林匹克官方旗艦店，線下則包括特許商品零售店、高鐵列車等。

當中，與冰墩墩有關的產品大受歡迎，例如昨日在位於北京王府井工美的冬奧旗艦店，便排起長長人龍，不時要工作人員用「大聲公」維持秩序，期間店員特意提醒民眾，如果單純想買毛絨玩具就先不要排，因毛絨玩具的庫存量沒有特別多，「裏面現在還排著一百多人」。工作人員介紹，毛絨類、手辦類、徽章類商品都很受歡迎，為應對銷售高峰，旗艦店和工美集團冬奧項目部所有工作人員過年期間無休。

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線上的情況也差不多，截至前日（3日），天貓奧林匹克官方旗艦店訪客數已突破百萬，其中5000個冰墩墩公仔昨日上線15分鐘便被一掃而光。至於銷量最高的一款冰墩墩雪容融手辦玩具擺件，銷量已突破6萬。

目前，最受歡迎的兩個冰墩墩掛飾、擺件已經售罄下架，北京冬季殘奧會吉祥物「雪容融」擺件也顯示缺貨。對此有網民反應太難搶購，甚至慢1秒就沒了，也有眾多人呼籲官方盡快補貨。

公開資料顯示，目前共有29家北京冬奧會特許生產商，58家特許零售商，當中包括安踏體育、元隆雅圖、文投控股、王府井、中體產業等上市公司。山西證券表示，預計整個冬奧週期，特許商品收入將突破25億元。