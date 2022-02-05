北京冬奧｜紀念郵票發行一套2枚　白藍兩色突出冰雪盛會概念

北京冬奧開幕當日（4日），中國郵政發行《第24屆冬季奧林匹克運動會開幕紀念》紀念郵票一套2枚，郵票圖案名稱為共向未來、希望之光。郵票計劃發行1150萬套，全套郵票面值2.40元人民幣。



中國郵政自2017年已發行本屆冬奧會主題紀念郵票5套18枚、個性化服務專用郵票1套2枚、普通郵資封片3套。而該套郵票由王虎鳴設計，由河南省郵電科技有限公司膠印工藝印製，其整體主要採用白、藍兩色，突出冰雪盛會概念。

其中，「共向未來」以全息貓眼加激光浮雕工藝，著重呈現立體冬奧會會徽，「希望之光」則以定位全息冷燙組合多種工藝，重點體現立體的雪花台和跳動的火苗。

自發行日起，在全國指定郵政網點、集郵網廳、中國郵政手機客戶端、中國郵政微郵局集郵微信商城和中國郵政商城微信小程序出售，出售期限6個月。

據央視報道，郵票畫面將冬奧會開幕式豐富、動感的視聽語言轉化為平面語言，通過對三維空間及時間跨度的解構與重組，在二維平面中呈現冬奧會開幕式的經典元素，體現出瞬間即永恆的設計理念。整體畫面簡約、精緻，呈現出空靈、雅緻、現代的設計感，契合本屆冬奧會開幕式理念。