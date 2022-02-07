河南淮濱縣政府人員到村民家翻箱搜煙花爆竹　網民：有搜查令嗎？

燃放煙花爆竹迎新歲，是中國人農曆新年的傳統。惟近年來，全國多地先後禁止或限制銷售、燃放煙花爆竹，違例者將被罰款或作出治安管理處罚。

網傳河南信陽市淮濱縣蘆集鄉某村，有工作人員在村民家中翻箱倒櫃搜查煙花爆竹，不少網民認為工作人員的做法不妥。

縣政府工作人員表示，該縣重視並大力宣傳禁止燃放煙花爆竹工作，但是否有人翻櫃搜查，則有待進一步了解。



網傳影片中，有工作人員手持膠袋打開居民家中的櫃門檢查，拍片者稱「上級領導家家戶戶查，不准放炮」。

事件引起網民熱議，認為可以禁止燃放煙花爆竹，但不能越權進屋搜查，「進屋搜查？有搜查令嗎？村民的合法權利受保護了嗎？」、「這幾個人有什麼權利闖到村民家裏搜查？」、「北京今年過春節五環以外都可放煙花，有些農村地大物稀的地方為什麼不准放」、「要先考慮如何替代傳統，並不能一味地靜止，人民生活要『進步』，不能『禁步』」。

當地村民徐先生稱，前幾天有工作人員到他家中宣傳禁止燃放煙花爆竹，但只是查看，沒有打開櫃門搜查。另一村民表示，有村幹部和鄉里的工作人員上門宣傳，並在她帶領下在家中搜查是否有購買煙花爆竹。

該村村委會某幹部稱，村委會按照鄉里的安排到村民家中宣傳，詢問是否有購買和燃放煙花爆竹，若有購買就要主動上交。如果縣、鄉有工作人員到村內宣傳走訪，村委會也會配合，但在村民家中一般不會翻櫃搜查，主要是宣傳和查看。

蘆集鄉人民政府一工作人員稱，目前全縣禁止燃放煙花爆竹，鄉政府工作人員需要到各村巡邏查看，但以整體宣傳為主。他又稱，鄉政府無法挨家挨戶宣傳教育，只會到村民家中抽查，詢問並查看是否存放和燃放煙花爆竹，不會未經村民允許就擅自開櫃門搜查。若村民違反相關規定，將由公安部門負責處罰。