劉學州事件｜收養方親屬冀討回公道　委託律師維權將起訴網暴者

今年1月，河北邢台17歲少年劉學州吞藥自殺身亡，他在遺書中自述成長經歷，包括被親生父母賣掉、遭遇校園霸凌等，後來尋親成功卻被親生父母誣指貪財，而遭到網上暴力。

近日，劉學州收養方的親屬委託律師提起民事或侵權以及刑事自訴等訴訟。目前，代理律師團隊正收集固定有關證據，啟動法律維權。



《大象新聞》今日（8日）報道，劉學州收養方的親屬近日委託北京市一法律師事務所律師周兆成維權。授權委託書顯示，劉學州被網暴致死案、被拐賣案以及被猥褻案，特別授權周兆成有權提起民事或侵權以及刑事自訴等訴訟。

周兆成介紹，他受到劉學州收養方的外公外婆委託起訴。目前，律師團隊正在收集固定有關證據，下一步將代表劉學州收養方的家屬，對網絡暴力侵權者提起包括刑事自訴、民事侵權訴訟。

值得注意的是，劉學州收養方的舅媽和律師直播連線時曾公開透露，悲劇發生前幾天，劉學州因被網暴不出門、不吃飯，狀態特別不好，「我們希望可以給州州討回公道」。

劉學州收養方的親屬委託律師提起訴訟。（微博＠風聞社區）

今年1月24日，劉學州吞食大量的抗抑鬱藥，搶救無效去世。他在公開發布的遺書中，講述自己從出生至今的遭遇，包括從小被父母賣掉做彩禮、四歲養父母雙亡、遭到校園霸凌、被男老師猥褻等等。

去年12月，劉學州尋回親生父母，不久後卻被二度遺棄，更被親生父母顛倒黑白誣指他要求買樓，遭到眾多網民的網絡暴力。