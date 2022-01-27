劉學州事件｜微博公布網暴私信數據圖　對逾千名用戶暫停私信功能

河北邢台少年劉學州在三亞服藥自殺身亡，他在遺書中自述成長經歷，包括被親生父母賣掉、遭遇校園霸凌等，後來尋親成功卻被親生父母誣指貪財，而遭到網上暴力。

網民認為，網絡暴力是劉學州輕生的一大關鍵。昨日（26日），微博公布劉學州接收私信的數據圖，並決定對逾千名用戶暫停私信功能。



微博社區管理官方帳號「微博管理員」發文稱，站方排查了今年1月1日至24日凌晨，向劉學州發送微博私信的用戶情況。由於站方無權查看用戶私信內容，同時出於對用戶隱私保護，不能將具體的私信數量公之於眾，只能通過圖表形式展現不同日期當事人接收私信數量的比例情況。經排查，站方決定對1000餘名在此期間發送私信用戶暫停私信功能。

微博公布劉學州接收私信的數據圖。（微博＠微博管理員）

周一（24日），微博管理員曾發文指，針對劉學州事件，根據使用者舉報投訴，微博社區未成年人保護專項團隊已排查清理關洩露當事人個人私隱、挑動矛盾糾紛的違規內容，清理內容290條。

微博官方指出，將持續優化舉報投訴入口，針對用戶私隱保護，站方擬上線兩個新功能，一是「防暴模式」，用戶開啟後能夠在可選時間內，隔離陌生人的評論和私訊攻擊；二是當用戶收到大量非正常評論時，將彈窗提示用戶是否開啟私隱防護功能。

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據此前報道，去年12月6日，劉學州在網上發布尋親影片，20多天成功尋回親生父母。惟尋親半個多月後，在今年1月17日，他稱被生母單方面封鎖其微信帳號，之後決定起訴親生父母。其父母接受媒體採訪稱，上述情況源於劉學州希望他們出錢為其買樓。劉學州其後遭受網絡暴力。

1月24日凌晨12時2分，劉學州在微博發布疑似遺書的長文，內容講述自己被親生父母賣掉，4歲時養父母在爆炸中雙亡，被校園霸凌、男老師猥褻的成長歷程，提到自己尋找到親生父母卻被二度遺棄，更被親生父母顛倒黑白誣指他要求買樓，他因此被網暴。

有網民看到帖文後急忙報警。當日凌晨2時，劉學州的舅母證實，劉學州在三亞海邊服藥自殺，至凌晨4時經搶救無效死亡。