浙江杭州加強動物園管理　鼓勵應用數字化跟蹤定位猛禽猛獸

浙江杭州野生動物世界去年4月，有3隻未成年金錢豹外逃，令附近居民心生惶恐，而截至目前仍有1隻未被捕獲。

杭州市政府網站周二（2月8日）公布《關於進一步加強和規範動物園管理的實施意見》（以下簡稱《意見》）指，將鼓勵探索應用猛禽猛獸數字化跟蹤定位手段。



《意見》明確，在日常監督管理方面，動物園業主單位應配備相應人員和設施設備，制定應急處置預案，定期開展安全自查，主動發現問題、彌補漏洞。要按照動物園管理技術規程，利用數字化、信息化手段加強動物園數字化管理，尤其要加強動物籠舍、展區、遊覽區等區域的安全防護視頻、紅外監控和報警系統建設，加強存欄動物數字化管理，鼓勵探索應用猛禽猛獸數字化跟蹤定位手段，提升日常管理水平。動物園所在轄區政府要督促各相關職能部門，每年組織綜合性全面檢查不少於1次、專項檢查不少於1次，及時發現問題、消除隱患。

《意見》要求，在安全管理方面，要圍繞動物園所有緊急事件處置，完善綜合應急預案；圍繞動物逃籠、動物應激反應、動物傷人（包括劇毒類動物傷人）、遊客誤入危險場所等緊急事件處置，完善專項應急預案。危險動物籠舍出口和進口都應採用雙重門禁系統；危險動物圍欄空間應與動物數量相適應，籠區應提供單獨的進出門，並安裝24小時監控設備；使用電子門禁時,其設計和安裝應保證門禁失效時所有由電子控制的門都會自動關閉；應配備發電設備，以保障突然停電時電網、電動門、監控設施供電。

《意見》還指，要加強動物園風險點識別和評估，高級別風險點崗位應確定兩名安全責任人。同時，根據動物危險程度、動物安全管理崗位風險點評估等級，分類制定動物安全操作規程及相關技術措施。

據早前報道，去年4月18日至19日，杭州野生動物世界3名飼養員先後違反操作規定，導致3隻園區內金錢豹經未鎖門的通道出逃。同年11月19日，園區6名負責人因違反操作、隱瞞事件等，被分別判處二年至一年二個月不等有期徒刑。