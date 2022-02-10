NFT｜央美教師疑抄襲Bored Ape Yacht Club　專家：存在剽竊模仿

近年來，NFT成為全球熱捧的投資項目，不少藝人、歌手都會以巨額購買心頭好，其中又以著名的NFT系列作品Bored Ape Yacht Club（無聊猿遊艇俱樂部，下稱無聊猿）備受時尚達人和明星的青睞。

然而，知名自媒體微信公眾號「抄襲的藝術」，上周六（5日）就曝光了一組關於NFT卡通頭像的對比圖，矛頭直指中央美院建築學院教師王文棟的作品抄襲無聊猿。



王文棟作品名為「無聊悟空」，無論是卡通的臉型、表情等都與「無聊猿」十分相似，但兩個系列的價格天差地別。王文棟創作的第1件「無聊悟空」首次成交價為99元（人民幣，下同），第385件作品的售價為5680元。

而最近被歌手Justin Bieber購入的「無聊猿」 #3001，則以500個以太幣（ETH）成交。以2022年1月30日市價計算，一個以太幣約值2615元（美金，折合約20377港幣），意味Justin Bieber購入的「無聊猿」作品價值過千萬港幣。

對於抄襲的指控，王文棟周日（6日）透過微信公眾號「TEAMCAFA」回應。他解釋，選擇孫悟空作為主要創作主題，是因為「在所有的動物中，國內名氣最大的，最深入人心的，就是猴子，是孫悟空。悟空最有群眾基礎」，此題材是他仔細分析後得出。

其次，對於「無聊悟空」和「無聊猿」的臉部相似，是因為繪畫時都選擇了45度側臉角度，「對於構圖、空間、層次的展示是非常有利的。有相當多的肖像畫與攝影都是這個角度」。他又表示，既然兩者都是無聊主題，作品的眼神肯定也不可避免會相似，「絕大多數情況下不能用瞪大眼睛來表現無聊吧？」。

同時，王文棟又闡述了自己創作的心路歷程和各種細節，以此表明自己是原創，並且強調「同樣在不同的人種中也有類似的人，但不能說他們兩個是誰抄襲誰，只不過有一個更為有名，沒有名氣的那個在大眾心理就會覺得是山寨更有名氣的那個」。

王文棟又稱，因為「無聊猿」更有名且更貴，所以自己的「無聊悟空」才會被認為是抄襲，「同樣的明星，大眾心理就不再是誰抄襲誰或誰山寨誰，而是說他們倆像，對吧，就是這個心理」。

內地著名數字媒體藝術家田曉磊接受《紅星新聞》採訪時稱，明眼人一看「無聊悟空」系列就知道是模仿「無聊猿」，認為王文棟的辯解根本就是越描越黑，「（無聊悟空）很直接就是奔着快速變現去的，研究藏家喜歡和已經獲得成功的案例（無聊猿），既不創新也不稀缺」。

著名藝術批評家陳默直言，基本可以肯定王文棟是抄襲創意，「至於形態和細節方面技術表達的差異，那不過是對創意抄襲行為的裝修掩飾」。