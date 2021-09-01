浙江女帶癱瘓前夫改嫁　現任丈夫無悔共同照顧16年：因為喜歡她嘛

撰文：林芷瑩
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為了真愛，你可以接納另一半的缺點，又或者共同照顧另一半的子女，但又有多少人願意與另一半的前夫生活呢？來自浙江麗水的周玉英，16年前改嫁鄰居趙金龍，唯一的條件是要共同照顧其前夫劉豪瑾和女兒。
趙金龍的決定受到不少非議，更傳出「是不是對她有什麼企圖」、「一個女的帶着兩個老公」等聲音，但他仍然無怨無悔，「因為喜歡周玉英嘛，儘管有一些壓力也無所謂」。

趙金龍（左）與周玉英（右）共同承擔起照顧劉豪瑾的生活。（影片截圖）

21年前，劉豪瑾本是一名木匠，某次外出打工時不慎從3樓墮下，導致下半身完全癱瘓，大小便失禁，成了一級殘廢。他生活不能自理，只能由周玉英照顧生活起居。她不但要照顧劉豪瑾和女兒，還要賺錢養家，生活重擔一時間都落在周玉英身上。

前年，三人參加天津衛視節目《為他而戰》，在節目中提到他們多年來的經歷。周玉英表示，醫生當時稱劉豪瑾從此不能站起來，「那時候真的天塌了一樣，不知道怎麼辦了」。劉豪瑾為了不拖累妻子，主動提出離婚，甚至好幾次有輕生的念頭，但重情重義的周玉英表示，要改嫁可以，必須帶着劉豪瑾和女兒。

2005年，周玉英嫁給現任丈夫趙金龍，但結婚前提出了一個要求，「即使你跟我結婚，也必須住在劉豪瑾家，一起來照顧劉豪瑾和他的女兒」。趙金龍立即答應，並保證將劉豪瑾當成親兄長一樣，待他的女兒如親生女兒般。

起初，趙金龍總是受到村民的非議，但他未有介懷，反而決心一定要讓大家過上好生活，讓周玉英知道自己的選擇沒有錯。浙江松陽是製茶之鄉，家家戶戶都種茶葉，趙金龍和周玉英也買了機器開始自己種茶。趙金龍表示，自己上半年在家做茶葉，下半年自己去外面打工。經過幾年的努力，他們已將以前劉豪瑾治病欠下的債務還清，興建了三層磚瓦新房，家庭情況逐漸好轉。

多年來，趙金龍「說到做到」，與周玉英共同承擔起照顧劉豪瑾的生活，只要誰有空就會負責照顧劉豪瑾。劉豪瑾憶述，自己幾年前因為長期坐輪椅，屁股上長了褥瘡，住院時趙金龍為他忙前忙後，幫他翻身、換洗、清理大小便，「隔壁病床的人看到以為他（趙金龍）是我們一母同胞的兄弟」，此事也令劉豪瑾終生難忘。16年過去，趙金龍和劉豪瑾的關係已親密如兄弟，後者的性格更逐漸開朗，在殘聯的幫助下成為茶葉主播。

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