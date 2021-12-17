河南父拒簽拆遷協議後遭暴打上月離世　子：祖母亦告癱瘓奄奄一息

河南平頂山15歲少年劉坤（化名）日前爆料，指開發商在2017年要求拆除他們家房屋，惟未談攏拆遷協議下，其本就殘疾、靠壓麵條為生的父親在路上被多人暴打住院，家人最後被迫簽署協議。不過他透露，開發商至今未履行協議，而其父事後一直飽受精神壓力，今年11月15日去世，同時爺爺、奶奶也都住院，癱瘓在床，他無奈只好輟學在家。



近期，劉坤在網上發布多則影片向外界反映事件，據介紹，其家住在湛河區蓮花盆村，2017年，平頂山市華廷房地產開發有限公司要求他們拆除房屋，但沒有談攏，其後父親在去賣麵條的路上被多人暴打住院。次月，劉家又被人打砸。2018年，他們家迫不得已下兩次簽約，可是開發商直到現在都沒有履約。

劉父生前照片。（紅星新聞）

而劉父為此事承受很大的精神壓力，得了腦溢血，但是家裏也沒錢給他治病。最終，44歲的劉父上月離世，且多日未入土；至於劉坤76歲的爺爺目前雙腿癱瘓無法自理生活，77歲的奶奶見狀也得了腦溢血而癱瘓，生命奄奄一息。

根據雙方簽訂的拆遷補償協議顯示，劉坤家老宅佔地面積逾370平方米，開發商承諾拆遷還建4套住房，分別在華廷四季城1期的3號樓和5號樓，其中兩套面積為95.2平方米，另外兩套面積約125平方米。開發商還表示願多補償18萬元（人民幣．下同，還建房分別會於2020年5月和2022年5月交付，而違約金則為160萬元。

劉坤表示，他們的訴求是先交付兩套房子，剩下兩套可再議，由於要給爺爺奶奶治病、還賬，給父親安葬後事，後期他還要上學、生活，開發商可以支付部分違約金。不過據他反映，涉事樓盤處於爛尾狀態。

劉坤在網上發布多則影片向外界反映事件。（影片截圖）

湛河區人民政府今年8月曾就該事回應指，截至今年6月，因平頂山市華廷房地產開發有限公司固定資產售賣不動，流動資金無法解決，導致全面停工，申請破產重組；該區將要求北渡辦事處督促開發公司依法走破產重組程序。另據天眼查APP顯示，該房地產公司目前涉及128條法律糾紛，多數為民間借貸、房屋合約買賣、建設工程施工合約糾紛等，共涉及1203萬餘元。

周四（16日），湛河區北渡街道辦事處工作人員表示，上述公司正在破產重組，除了劉家外，事件還牽涉到很多戶，而當局一直有進行幫扶。據介紹，劉坤的父親屬於債權人，目前已產生臨時管理人，並出台了挽救方案，債權人正在進行投票，政府也在出面協調。

對於劉父被打事件，該工作人員證實確有此事，但就指沒有影片中說的那麼「誇張」，而警方已經破案，打人者已被判刑，賠償了數十萬。