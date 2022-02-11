連續滑雪7小時眼睛飽受紫外線刺激　浙江8歲男童確診「雪盲症」

滑雪不僅要警惕骨折、韌帶撕裂等運動傷害，還要小心較容易忽視的眼傷「雪盲症」。

浙江杭州的胡女士（化名）日前抱著其8歲大的兒子明明，來到浙江醫院眼科就診，明明全程不敢睜眼，並且一邊喊疼一邊眼淚直流。

經醫生檢查，明明確診患上「電光性眼炎」，俗稱雪盲症，是紫外線對眼角膜和結膜上皮造成損害引起的炎症。



明明從上午一直玩到太陽下山，連續滑雪長達7小時，結果患上雪盲症。（澎湃新聞）

原來在前一天，胡女士一家去滑雪場滑雪，結果明明從上午一直玩到太陽下山，連續滑雪長達7小時。眼科主任徐潔慧解釋，雪地對日光的反射率極高，能達到將近95%，直視雪地如同直視陽光，紫外線就是造成雪盲症的罪魁禍首，「滑雪運動員會佩戴雪鏡，就是為了減少雪光及陽光中紫外線對眼睛的強烈刺激。」此外，一般情況下，雪面不像鏡子那樣直接把太陽光反射到人的眼睛裡，而是通過散射刺激眼睛。即使戴上防護鏡，像明明般經歷長時間滑雪，眼睛較長時間受散射光刺激，仍可能得雪盲症。

雪盲症會在滑雪後3小時至12小時發病，通常有怕光、流淚、睜不開眼、視物模糊等症狀，並會引起角膜傷和視網膜傷，角膜損傷尤其常見。視網膜傷表現為暫時或者永久性的中心視力下降，部分患者在發病10分鐘或數小時後恢復。至於角膜傷的特點就是眼瞼紅腫、結膜充血水腫及角膜大範圍的上皮點染，症狀有異物感、畏光、流淚及睜眼困難，如不及時救治會造成嚴重後果。

徐潔慧提醒，如有出現雪盲症症狀，應到黑暗處或以眼罩蒙住眼睛用冷毛巾冰敷，減輕症狀，不要熱敷，也不要勉強用眼，盡量休息，並及時就醫，在醫生指導下用藥，一天至三天就可治愈。