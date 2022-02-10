北京冬奧｜谷愛凌掀內地滑雪熱潮　醫院傷者急增＃雪道盡頭是骨科

北京冬奧進行得如火如荼，加上滑雪美女谷愛凌為中國奪得金牌，在中國掀起滑雪運動熱潮。

據內地媒體報道，不少醫院近日滑雪傷者數字增加，微博更湧現「#雪道盡頭是骨科」的話題詞。



樣貌標緻的谷愛凌在中國「吸粉」無數。（Getty Images）

18歲中美混血美少女谷愛凌（Eileen Gu），剛在北京冬奧自由式滑雪女子大跳台項目中勇奪金牌，憑實力及出眾的美貌，成為現時討論度最高的冬奧選手。

她的出現也令內地掀起滑雪熱潮，不過有報道指出，浙江一醫院近期幾乎每天都接到滑雪傷者，有醫生曾一天接診7人。

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有網民在微博分享骨折圖。（微博截圖）

網上有不少人張貼了自己滑雪的英姿，但也有不少分享自己的「悲慘經歷」，網民更在微博上創了「#雪道盡頭是骨科」的標籤，訴說滑雪的受傷經歷。

微博上亦有骨科醫生發文指：「今天九台（個）手術，7台是滑雪滑的，4個前叉（前十字韌帶），1個髕骨脫位，1個踝關節，1個半月板。」他感慨指出滑雪運動受傷的概率高達10%至15%。

內地滑雪熱潮和受傷潮下，有中醫師分享滑雪運動需量力而行。（微博截圖）

「要像谷愛凌一樣」 孩子玩雪一天得雪盲症

此外，據《杭州新聞中心》引述，一名母親胡女士（化名）抱着8歲兒子佳佳（化名）到浙江醫院眼科就診，原來是得了雪盲症。

據指他們一家在過年期間到安吉滑雪，兒子由上午玩到太陽下山，連續玩了7小時也不願離開，一直興奮地說「要像谷愛凌一樣，長大成為奧運冠軍」。

連湖南省法院也提出滑雪意外受傷的法律責任承擔問題。（微博截圖）

有骨科醫生發文指一日做了7個因滑雪受傷的手術。（截圖）

除了「#雪道盡頭是骨科」的標籤，亦有網民幽默標記自己受傷「#人家谷愛凌我是骨愛折（頭二字普通話讀音近似）」。

事實上，據《仁安醫院》的官網指出，膝關節是滑雪運動最容易受傷的部位，約佔整體受傷三份之一，最常見的是韌帶受傷，如內側副韌帶，前十字韌帶，半月板撕裂等等。其次是肩關節，如脫臼、鎖骨骨折。其他容易受傷的部位有手腕、姆指等等。約有一成的受傷是頭、頸和面部，一般都是撞擊引致，大部份比較輕微，但亦可以很嚴重。

谷愛凌的偶像謝霆鋒，同是滑雪愛好者（按圗放大）：