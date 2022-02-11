利是應如何支配？　武漢小學生擬購買國債獲家長支持

春節期間收到的壓歲錢（即利是），究竟該由孩子本人保管還是交由家長保管，爭議不斷。而為了培養學生的理財意識，湖北武漢一間小學的數學寒假作業中，設置了一道「壓歲錢應該怎麼花？」的題目，其中一名10歲學生則計劃購買國債、愛心捐款等。



湖北小學生劉瑞揚計劃用壓歲錢購買國債。（極目新聞）

據《極目新聞》報道，上述題目是武漢市江漢區大興第一實驗小學布置的數學寒假作業。該校數學老師介紹指，題目要求學生通過統計圖表呈現年貨清單、計算開支，及製作「壓歲錢使用方案」記錄每一筆壓歲錢的來源和金額，以此讓同學理解數學來源於生活，還能培養理財意識。

其中，該校五年級學生劉瑞揚製作的「壓歲錢使用方案」，受到了家長及老師的關注。除了用7200元人民幣壓歲錢買衣服、買學習用具、買想看的書之外，有理財頭腦的劉瑞揚還計劃購買國債、存銀行、愛心捐款等。

劉瑞揚的媽媽說，看到兒子製作的「壓歲錢使用方案」之後，感到非常詫異。她進一步介紹指，由於自己從事股票投資工作、劉瑞揚的爸爸從事醫療軟件相關工作，因此劉瑞陽會對金融知識產生興趣、對數字也比較敏感。

而為了完成孩子的心願，劉瑞陽的而父母決定用自己的閑置賬戶，幫孩子購買國債，完成孩子的心願。「孩子在日常的生活中就養成了理財的習慣，會把每個月的零花錢攢下來，也會去賣廢品，我們都很支持他。」