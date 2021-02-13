調查：上海單封利是金額最高平均破千元　廣東最低僅281元

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-13 21:18

農曆新年期間派利是是仍然單身的大人，以及零用錢不多的小朋友，最期待的過年傳統習俗。 內地有機構近日公布一項調查，指大部分民眾的利是都是1000元（人民幣．下同）至3000元之間，近9成人每年收到的平均不會超過5000元。 其中上海是單封利是金額最高的地方，平均突破1000元。單封利是金額最低的地方是廣東，平均只有281元，而且在0元至50元之間的比例亦遠遠高於其他地方。

編註：內地會將利是稱作紅包或壓歲錢。（澎湃新聞）

據介紹，今次調查共收到4332份樣本數據，其中年齡在19歲至23歲之間的受訪者佔比最高，有34.7%，其次是25歲30歲之間的受訪者，佔21.7%。至於40歲及以上的受訪者則佔比最少，只有2.7%。

調查亦提到，許多孩童的利是只是「做下樣」，只有20.3%的孩童，他們的利是會完全屬於自己，不需要上交父母，並有40.9的人是要全部上繳。

調查指內地大部分民眾的利是都是1000元至3000元之間。（視覺中國）

另外，大部分受訪者都表示儲蓄是利是最主要的用途，其次才是吃吃喝喝。同時，工作和結婚後，大部分人就再也沒有利是可收。有趣一點是，不少受訪者認為利是是「人情負擔」，已經變味，但大部分受訪者依然認同利是是農曆新年的「儀式感」以及人情往來的重要部分。

（澎湃新聞）