家長有權使用子女利是？　律師：家長可代管，8歲為界限

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-17 20:29

農曆新年期間，長輩、親友向小朋友派發利是，在內地是一項傳統習俗。有不少父母和子女亦會為此產生一場「較量」。有些父母以五花八門的理由，從孩童手中取得及使用這些錢。因此還衍生出「孩子能不能自己管錢」、「父母是否有權使用子女的利是」等保管爭議。 對此，有內地律師表示，利是的保管問題，可視乎孩童的年齡而定，8周歲以下的孩童屬於無民事行為能力人，數額較大的利是建議由家長保管，可用於孩童的學習生活；稍大一點的孩童可以在家長監護下自主支配自己的利是。

根據《民法典》的規定，8周歲以下的孩童可將利是交給家長幫忙保管。（視覺中國）

周二（16日），央視新聞《身邊的民法典》報道指，根據《民法典》的規定，限制民事行為能力人可以獨立實施純獲利益的民事法律行為，8周歲是限制行為能力和無行為能力的一個分界線。利是就是純獲利行為，孩童可以交給家長讓他們幫忙保管，但是一定記住保管也只是保管，家長不能替孩童花。孩童亦可以利用這些錢，買一些想買的東西。

隨後，「民法典解答孩子利是能不能自己保管」的話題引發網民熱議：

「反正上交了，也都花我身上了」。 「禮尚往來罷了，所謂壓歲錢（內地會將利是稱作紅包或壓歲錢）就是我媽送出去的錢，以另一種方式，轉到了我手裡」。 「這個法律在壓歲錢上不能適用，否則就會導致沒有壓歲錢」。 「你要是這樣規定的話，家長是不是可以在孩子18歲以後就直接把孩子推向社會，連學費都給斷了」。 「其實都是父母拿錢換回來的」。

有不少父母和子女亦會為利是的保管問題產生一場「較量」。（視覺中國）

而對此，內地律師翟純君表示，兒童及青少年過年期間收到的利是，從性質上看是禮節性贈予。以前主要是象徵性的，金額較小。隨著人民生活水平的提高，加之有攀比等因素，利是金額越來越大，小則上百元，多則上千元。

針對「父母應該如何看待和處理孩子的利是」，翟純君稱，結合《民法典》來看，主要應當考慮孩子的民事行為能力。8周歲以下的孩子，屬於無民事行為能力人，數額較大利是建議由家長保管，可用於孩子的學習生活；大一點的孩子可以在家長監護下自主支配自己的利是，「家長做好引導，孩子支配紅包的過程，也是一個成長的過程」。

（澎湃新聞）