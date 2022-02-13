寧夏男子拿不出50萬彩禮　娘家人帶幾名大漢「入屋強行拖走女友」

2月12日，在內地影音網站B站（bilibili，嗶哩嗶哩彈幕網）有89萬粉絲追蹤的用戶「九品鏟屎官」發布短片稱「沒有50萬彩禮，女朋友被強行拖走，我該怎麼辦？」。



該用戶稱，其與女友已經在一起6年，但女方母親要求其給出50萬（人民幣．下同）彩禮，否則不同意這門親事，更帶了幾個大漢，強行進去兩人同居的屋中，將其女友拉走，銀川警方目前已經介入處理。



2月12日凌晨5時50分，因時常上傳寵物短片而有89萬粉絲的B站用戶「九品鏟屎官」發布9分鐘短片稱，「沒有50萬彩禮，女朋友被強行拖走，我該怎麼辦？」影片中提到，他與女友在一起已經6年，通過努力，在去年有了自己的房子，開始計劃成立一個家庭。為了讓女友母親放心，房子的名字填了女友的。但是他們仍然遭到了強烈的反對，女友母親表示「除非有50萬彩禮，就算把房子賣了也得湊夠」。

從短片中可以看出，有幾名高大的男子進入其屋內，強行將一名女子帶出，該名女子不願就範，被幾名男子連拖帶拉強行帶走。

短片上傳後引發內地網民強烈關注，更登上了微博熱搜，閱讀量破2.4億，許多內地網民心疼這對情侶的遭遇，亦有網民批評「天價彩禮」是一個陋習。2月12日，銀川市公安局稱已經接到此事的報警，將介入處理。目前，B站用戶「九品鏟屎官」刪除該短片，據了解他稱「事情已經告一段落」並表示其女友並不打算控告她的父母。

天價彩禮成婚姻難題

據了解，「彩禮」是內地青年在籌備婚姻時的一大難題，尤其在內地農村地區，彩禮更成為鄰里間攀比的重點項目，讓內地青年「結婚返貧」。2017年，河南省湯陰縣一新郎因為11萬元人民幣的彩禮，在新婚夜錘殺新娘的悲劇。

2019年，《中共中央國務院關於堅持農業農村優先發展做好「三農」工作的若干意見》發佈，文件提到，「要對婚喪陋習、天價彩禮、孝道式微、老無所養等不良社會風氣進行治理」。

2020年，官媒《人民網》報道，江西鄱陽縣一村民在女兒出嫁儀式上，用篩子盛人民幣26萬元現金，被網友認為是「天價彩禮」並舉報。當地移風易俗領導小組辦公室調查後通報批評，在宣傳欄上以「黑榜」公布。

《人民網》提到，在整治過程中，一是說明宣導不能只停留在文件，地方有關部門要將工作落到實處，要向群眾講明白「包子有肉不在褶上」。二是個別地方將婚嫁酒席和彩禮「標準」卡得過死，引發爭議。文中提到，宣導文明新風，也要因地制宜、脫離實際可能導致新的形式主義。