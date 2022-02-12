江蘇八孩母案｜胡錫進：窮生惡的典型　地方政府要讓記者提問

「江蘇徐州豐縣八孩母親」楊某俠（本名小花梅）被用鐵鍊拴破屋一事近期掀起波瀾，不少網民一直關注並產生質疑。《環球時報》特約評論員胡錫進周六（12日）發表評論稱，事件屬於窮生惡、惡成常的典型情況，相信事件對法院乃至整個司法界都是巨大考驗。他又呼籲網民不要動輒上綱上線，往陰謀論上靠，「把涉事地方官員一開始就嚇着」。



胡錫進表示，他一直相信窮是很多悲劇，也是很多罪惡的源頭；窮產生愚昧，產生法盲，也產生對罪惡與不公的麻木，而「八孩媽」就屬於窮生惡、惡成常的典型情況。目前，案件已引起高度重視，調查不斷展開，惟相信取證、審理過程將十分複雜，如何判對法院乃至整個司法界都是巨大考驗。

他解釋，這是因為事情太久遠，當年貧窮地區買賣婦女司空見慣，小花梅作為精神出問題、父母甩包袱讓人帶走的貧窮邊陲女性有了後來悲慘的人生，首先是因為基層救助網絡的缺弱，然後她遇到的幾個人或窮或冷漠自私，視違法犯罪為正常，做出令人髮指的侵害。

胡錫進評論稱，事件屬於窮生惡、惡成常的典型情況。（香港01）

至於基層組織竟然也麻木地承認接受了現實，從未施救，還有人將她的遭遇拿出來曬，博眼球，「也就是說，她一路經歷的基層沒有針對她這樣的極端情況以正常方式展現人道主義關懷的能力，縱容了對她的侵害，我們需要承認我們社會的這一弱點帶有一定普遍性，我們的基層人道主義建設和法治建設任重道遠」。

他續指，整個社會都應該坦誠，就地區政府方面，一定要把事情和盤托出，是什麼就是什麼，通報情況不要有選擇和規避，也不要一來就急於大事化小小事化，並認為現在都是官方發文講情況，不開記者會，「這不好。讓記者問嘛，什麼都可以問，知道什麼說什麼」。

而就網民一方，也要有耐心，可以質疑但不要動輒上綱上線，往陰謀論上靠，也不要總是把追責喊的山響，把涉事地方官員一開始就嚇着，「說實話，中國對官員搞追責夠嚴厲了，不喊該追也會追」。

豐縣八孩女子事件，起因於社交媒體的一支「農村父親養了八位子女」影片，人們發現影片中有婦女被用鐵鏈拴着。（網絡視頻截圖）

最後他表示，全社會都應現實清醒，一方面中國社會的基層底盤還是典型發展中國家的，這點誰都要承認，粉飾和基於理想主義的上綱上線都要不得。

另一方面，中國這些年維護社會穩定促進經濟發展，治窮不斷發力，為人權進步提供了越來越好的物質基礎。互聯網高度發達，也加入到匡扶正義的機制性力量中來，這點也不應否認。