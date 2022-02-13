寧夏男無50萬禮金女友被家人拖走　女方：只是氣話冀網民停止網暴

2月12日，內地影音平台Bilibili（B站，嗶哩嗶哩）博主「九品芝麻鏟屎官」上載影片，稱因為沒有50萬禮金，女朋友被強行拖走。

今日（13日），寧夏銀川婦聯工作人員稱，涉事的B站博主已聯繫上女友，雙方正協商處理事件，女方不希望追究父母的責任。

女方拍片回應事件，表示50萬禮金是父母與她吵架時說的氣話，強行把她拖走是因為她前一天不告而別，家人發現後很生氣，當時只想把她帶走。



事發於2月11日，女方被一男一女強行拉走，雖然她全程奮力反抗並坐在地上，仍被對方用衣架毆打，最後被強行送上車；涉事的B站博主從屋內爬到門口並大喊「讓我喘口氣，你坐到我肋骨了」，隨後又突然被拖入屋內。 女方被帶走後，在微信上向B站博主發送定位，警方之後接報到場。

事後，當事博主在影片評論區回應稱，自己已經與女友聯繫，現正趕往甘肅與女友見面，對方希望他能和警察將她帶走並送到火車站，同時不希望父母被追究責任。當事博主已刪除影片，並於今日凌晨回應稱「事情已經告一段落，感謝大家關心」。

銀川婦聯工作人員稱，已關注到此事並及時跟進，經了解，當事博主已聯繫上女友，其女友不希望追究其家人責任，此事雙方正協商處理。此外，當事人已報警，警方介入處理優先。

今日，女方拍片回應事件。她表示，自己與男友拍拖6年，半年前才告知家人，家人對於她隱瞞與男友的關係很生氣，但並非極力反對兩人的關係。由於她是211高校碩士，但畢業後一直與男友合作做自媒體，家人希望她有一份穩定的工作；家人生氣是因其個人發展問題，在吵架時說出要50萬禮金的氣話，但並非真的要50萬禮金。

至於她被家人強行拖走，女方稱是自己在事發前一天從家中不告而別，家人發現後很生氣，所以處理方式欠妥，強調沒有控制她的人身自由。對於影片中男友被打的情況，女方則稱家人只是想把她帶走，並非想與男友動手，但男友見她被強行拖走後情緒失控，才會和家人發生摩擦。

有網民猜測女方家人是重男輕女，要求50萬禮金是為了給兒子娶親。女方在片中澄清，其家庭條件不需要她的彩禮為弟弟買房結婚，而且家人供讀她讀研究生，不存在重男輕女的問題。

她表示，與男友買房時，家人並未同意他們的關係，而且男友還有其他貸款，所以房屋產權證明（房本）才寫上她的名字。她又稱，目前男友所反映的問題已妥善解決，希望一眾網民理性分析，停止網暴其家人。