「2022年2月22日」寓意「愛不完」？內地多地民政局結婚預約滿額

2022年2月22日星期二，剛巧也是農歷正月廿二，因「二」普通話諧音「愛」，這一天也被稱為「最有愛的日子」，成為近期內地新婚領證的熱門日期。

上海、深圳、廣州、武漢、鄭州、合肥、西安、昆明等地2月22日婚姻登記預約火爆，多地部分區域名額已早早約滿。另據報道，鄭州市金水區民政局婚姻登記處為此正緊急加號。



根據北京市民政局官網，截至2月12日14時，北京已有4329對新人預約2月22日領證，預約量遠超情人節當天的2338對。北京市海淀區民政局婚姻登記處工作人員表示，2022年2月22日是平日，婚姻登記預約不會有上限，可網上預約。

北京市民政局規定，預約受理日期為領證前15日內的工作日，截至領證當日前一天下午3時。北京市婚姻登記預約系統提示，「疫情防控期間，工作日及周六辦理婚姻登記的，實行全部婚姻登記業務網上預約辦理，對於未辦理網上預約的業務，全市婚姻登記機關將不予受理。」

在「20220222」這個「最有愛的日子」，內地多地結婚登記預約額滿。（視覺中國）

江蘇省婚姻登記網上預約系統亦顯示，南京各區預約2月22日登記結婚幾乎全部時段爆滿。民政部門表示，截至2月10日中午12時，全省已有4696對新人預約22日登記結婚，其中南京有1500對。南京市建鄴區民政局婚姻登記處表示，該日登記的需求較大，故會按需開放多50至100個名額。

報道指，現今不少人選在諧音「我愛你」的5月20日、七夕等日子登記結婚，反而2月14日西方情人節被一眾新人冷落。在上海，各區情人節預約登記結婚的人數只有2月22日的一半或更少。有網民表示，情人節年年都有，但2022年2月22日只有一次。

對於不少新婚人士選在「20220222」領證，有網民表示理解，稱寓意「愛愛愛不完」，「好日子容易記住」、「這幾輩子也就能碰到這一次」、「儀式感而已，沒啥不對」。有打算領證的新人現身說法，「還好預約得早」、「卡了倆小時！約上了」、「剛開放預約的那天半夜12點就滿了」……不過也有曾在情人節領證的網民提醒，不該選在這類特殊日子，「太擠了」。