浙江月薪五千店員月花百萬　被揭盜取老闆530萬　一年轉帳達187次

浙江温州一家店鋪的老闆近日報警，稱懷疑微信錢包帳戶被盜。經警方調查，發現疑犯為該店的售貨員。

離奇的是該售貨員在案發前的一年裏共累計轉帳187次，盜竊金額達530餘萬元（人民幣，下同），還曾經一個月花掉了100萬元。不少網友表示，「老闆心大，每天都不查帳嗎？」。



內媒《瀟湘晨報》13日報道指， 2019年初，現年26歲的女子吳某經人介紹在温州一家布匹銷售店裡做銷售員。在一次不經意間，吳女發現老闆通過店內平板電腦上的微信與客戶進行資金結算，錢款也都放在微信錢包裡。

2020年10月，吳女用老闆的微信帳號向自己的一個微信帳號轉帳8868元。此後，吳女發現老闆並未察覺，於是開始了頻繁作案。吳女不僅購買名牌服裝、化妝品，還購買大量美容服務，曾經一個月花掉了100萬元。

布匹銷售店的老闆一度以為是疫情影響造成店鋪虧損。直到2021年底，才察覺事有蹊蹺，於是報警。今年1月底，吳女到派出所投案自首。

警方調查指，吳女一年裏共累計轉帳187筆，盜竊金額530餘萬元，購買了不計其數的名牌服裝、首飾和化妝品，還用所盜款項投資理財。其中，警方在吳女的住處查獲了650餘件衣物、73雙鞋子、38個手袋。

截至目前，警方已追回吳女銀行卡餘額微信理財通、基金等300多萬元，已查明微商充值餘額12萬元，此外還有美容美甲店充值餘額等40多萬元正在進一步調查中。目前，吳女因涉嫌盜竊罪被警方刑事拘留，案件正在進一步調查中。