網上情緣騙案｜2年詐騙102名女子涉額54萬元　湖北男獲刑11年半

湖北宜昌三峽壩區公安分局日前偵破一宗以婚戀交友為幌子的電訊網絡詐騙案，38歲男子何某最終被法院判處獲有期徒刑11年6個月，並處罰金3萬元（人民幣．下同）及追繳違法所得54萬餘元。

何某堪稱是宗師級的「時間管理大師」，雖然只有初中文憑、育有3個孩子，但仍能憑藉虛構身份、年齡、相貌，並利用特定話術，在網上俘獲多達102名女子的芳心，並使對方心甘情願為他花錢。



其中一名受害人李女士是在2019年8月14日與何某在交友平台上相識，何某化名「翟顏清」，自稱是外科醫生、博士研究生畢業，在杭州擁有房子。聊天一段時間後，與「翟顏清」彼此更加熟悉後，李女士認為他說話有涵養、聲音磁性、普通話標准、有問必答拿捏分寸到位，兩人非常投緣，是自己心中的白馬王子。熱戀期間，「翟顏清」最初是找李女士借錢，稱是還房貸，李女士沒有任何質疑就轉賬3500元。此後，李女士與「翟顏清」交往一年間，又被以進修、還信用卡、請客吃飯等各種理由借錢，涉額共計超過10萬元。

受害人來自全國各地，警方遠赴外地尋找受害人。（環球時報）

不過，當李女士提出要視像聊天、現實見面時，「翟顏清」多次藉詞拒絕。2020年5月，李女士終感覺「翟顏清」不妥，要求償還債務。結果「翟顏清」立即原形畢露，在電話中辱罵李女士及其家人，更威脅不准報警，否則會採取暴力方式攻擊李女士家人。面對感情、金錢雙雙被騙，還要受辱，心灰意冷下李女士選擇報警。

警方接報後通過證據進行研判梳理、摸排偵查，已能鎖定何某的身份。警方起初認為是集團式作案，何某身處的黃岡蘄春縣暗藏電信詐騙集團。但經過反復排查，警方發現竟然由始至終都是何某單獨作案。據介紹，已婚的何某僅得初中文化程度，且與妻子二人均無工作，卻能育有3個孩子。原來2017年起，何某給自己設定工程師、大學教師、醫生、律師等人設，在各婚戀平台廣泛獵艷。數年間，何某共計騙得102名來自全國各地的女性心甘情願為他錢財，少則幾百元，多則上萬元，總數多達54萬餘元。

警方透露，何某不僅擁有縝密的思維，以及一張伶俐的嘴巴，他還會作案過程中隨時「備課」。例如何某在與從事教師職業的受害人聊天時，會在網上查詢關於教師的最新行業新聞，以顯得自己博學多才。同時，為達到騙人的目的，何某曾經專程去外地花錢上不良「PUA」課程，學習如何用情感欺騙和心理操控女性的套路。從偽造身份、聊天話題選擇、女生的行為語言背後的心理分析，到每個階段應該進行哪些步驟等都有一套完善的理論。