山東商場舉辦情人節接吻大賽　三對情侶僵持7小時平分萬元獎金

在剛過去14日、15日是情人節及元宵節，山東臨沂有商場就舉辦了接吻比賽。在決賽中，三對情侶僵持近7個小時，最終均分一萬元獎金（人民幣，下同）。



接吻比賽於周日（13日）舉行。網傳影片顯示，商場大廳內有幾對情侶正在擁抱親吻。贏得獎金的王女士稱，此前在網上看到過關於接吻比賽活動的宣傳，於是報名。周日下午，她原計劃參加完接吻比賽後，再到另一家商場參加另一場情人節活動，未料比賽持續到次日凌晨。

她表示，網傳的影片是當日第三輪決賽，當時要求選擇一個最舒服的姿勢接吻，堅持最久的情侶勝利，其中一對情侶躺在地上接吻，「當時我是抱著『打醬油』的心態來的，而且當時商場人有點多，我有點不好意思。但通過前兩輪比賽后，我對象覺得現在放棄浪費了之前的努力，所以才堅持了下來」。

王女士稱，比賽期間商場工作人員曾過來勸阻，提議獎金均分，但其中一對情侶不同意，大家才會僵持到凌晨，但最後都在商場的提議下，三對情侶均分了獎金。

她又稱，第三輪比賽是周日晚上8時許開始，等比賽結束回到家中，已經是周一（14日）凌晨3時許，接吻比賽大概僵持了7個小時。她介紹，稅後每對情侶約獲2666元獎金，三對情侶賽後更互相加了微信，成為朋友。