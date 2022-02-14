華燈初上｜台「男校郭雪芙」當家教意外爆紅　邀本尊「拍這種片」

台大研究所的塗姓男學生12日在網路上貼文徵學生，因為照片太過漂亮，更是有網友瘋狂洗版「建中郭雪芙」，引起網路熱議。對此，他本人也出面回應，坦言「滿對不起郭雪芙的」。



這名塗姓研究生在臉書社團「家教補教學校兼全職、打工、師訓交流」裡發文，徵求家教的學生，瞬間引起網路熱烈討論，不少人洗版「又美又正又聰明，比不上」、「甚至以為建中開始收女孩子」、「好正！看到建中困惑了兩秒」、「建中郭雪芙大推」等話語。

事實上，除了令人驚艷的外表，塗姓研究生還是個學霸，不但是建中、台大電機畢業的學生，目前還在台大就讀光電工程學研究所，也曾任職過補教、家教業，因此有相關教學經驗。

點擊放大瀏覽「建中郭雪芙」及「真．郭雪芙」的照片▼▼▼

+ 44

對此，塗男也透過YouTube回應，他已經從高中畢業6年，至今仍自稱「建中郭雪芙」，有點感到不要臉，這次發文以後，不曉得為何觸及會這麼廣泛，引起了熱烈迴響，無論是認識的、不認識的人都跑來留言，讓他小小出名了一波。塗男表示，因為他從高中開始，就非常喜歡郭雪芙，所以才自稱「建中郭雪芙」，而每當他這樣自稱，高中的同學們也會配合著回應，直到現在仍打著這樣的稱號，是因為這個綽號承載著高中時代的美好回憶，所以還沒改掉。塗男還說，希望能向郭雪芙致歉，「我不該這麼不要臉，自稱建中郭雪芙」，自嘲本人「一點也不像」，無論是髮型、臉型或神韻。

對於網友們的稱讚，塗男提到，高興的同時也感到心虛，因為最多人看見的是學士照，但大家都知道學士照會修圖、後製，所以跟本人有一定的落差，也希望趁這個機會讓網友們看清楚，不要隨意相信網美的照片。至於是否會趁這個機會開始經營社群，塗男則說，他非常喜歡台大光電工程學研究所的研究生活，加上現在還沒有工作，待在家裡給爸爸養，因此目前重心會放在課業上，暫時不會有往媒體發展的打算。不過，他最後向郭雪芙喊話，希望雙方能夠合作，出一支「真假郭雪芙」的影片，讓他可以趁著這個機會圓夢，一睹偶像的風采。

【相關圖輯】華燈初上3｜郭雪芙玩SM！預告3大亮點衝擊視覺 破案關鍵竟是…？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 6

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】