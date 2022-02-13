Staycation｜上海五星級酒店食飯要靠搶？　住客直言貼錢買難受

疫情期間未能出外旅遊，酒店Staycation成為不少香港人尋找「旅遊感覺」的方法之一。

在上海的市民亦不例外，不少人在農曆新年期間都選擇Staycation 歡度假期。然而，預訂了位於上海陸家嘴的香格里拉「浦江樓豪華房套餐」的市民表示，當他們到酒店行政酒廊準備享受套餐內自帶的餐飲時，卻發現行政酒廊內人山人海，根本無法正常用餐，直言是「花錢來這裏受了一晚上氣」。



《新聞晨報》報道，上海市民徐女士一家及朋友以1388元（人民幣，下同），通過攜程預訂大年初一至年初二（2月1日至2月2日）的浦江樓豪華房套餐。訂單顯示，該套餐可享「豪華禮遇」，包含早餐、下午茶、下午5時至7時的「歡樂時光」（Happy Hour）等。

徐女士稱，酒店訂單顯示，當天下午2時就可以入住房間，於是一行人下午1時半就提前抵達酒店準備辦理入住手續，但現場已有大批住客排隊，「嚇了一跳，密密麻麻的人」。辦妥入住手續後，酒店稱需要打掃房間，遂安排他們先去行政酒廊休息就餐，但徐女士發現酒廊內的情況更是混亂，「大廳很小，裏邊有幾百個人擁在一起，小餅乾、小水果還沒端上來的時候，就全部搶光了」。

徐女士和朋友多次致電酒店前台投訴，但沒有收到實質性的回應。直到下午3時半，其朋友終於可入住房間，但徐女士預訂的房間依然杳無音訊，她只能先到朋友的房間休息等待，至下午5時半才拿到房卡。

一番整頓後，徐女士一家再次前往行政酒廊，準備享受套餐內的Happy Hour時段。不過，酒廊的狀況依舊混亂，「服務員剛剛從廚房端出的餅乾，還沒上桌就已被守候在旁的叔叔阿姨們搶空」，她最後只能在其中一位「搶」到食物的顧客手上，拿了幾塊餅乾和水果給孩子墊肚。

住客：酒廊根本沒有立足之地

除了徐女士，預訂了2月5日的浦江樓豪華房套餐的小傑亦遇上同樣情況。他表示，當日下午與家人到浦江樓的行政酒廊，準備享受套餐內包含的自助下午茶，但一出電梯只見行政酒廊迫滿人，「根本沒有我們的立足之地 ，向酒店接待人員反映，無暇顧及的他們也只是讓我們去向經理反映」。

經過一輪查詢及等待後，小傑終於見到工作人員口中的「浦江樓總經理」，對方更提出讓他們去酒店紫金樓的酒廊，享用晚上的自助簡餐。然而，小傑一家到了紫金樓的酒廊時卻被工作人員攔下，「他們說我們沒有預約不可以進去，還讓我們下去找答應我們的『總經理』幫忙解決」。

他們一行人只能離開，輾轉找到「總經理」解決，「我們又到紫金樓36樓，36樓的經理還是不讓我們進去，說沒有我們的預約信息 」。事情最終不了了之，小傑至今也沒有收到酒店方給出的滿意答覆。

酒店：有提前做預案但超出預期

對於上述情況，酒店相關工作人員稱，酒店在推出春節優惠套餐時，就提前對節日期間的運營做了準備和預案，但「春節期間本地市場太火爆，超出了預期」。

他介紹，酒店浦江樓的春節優惠套餐，除了包含一晚豪華房住宿，以及豪華閣早餐、下午茶和Happy Hour外，還配有玩樂代金券，我們其實給到客人非常多的場地選擇，比如針對小朋友的卡丁車等等，也是可以幫助去分散人流，客房裏面其實也準備了玩樂指南，讓客人可以根據時間去安排自己的行程」。

工作人員稱，在酒店的預案中，2月5日、6日的客人確實可以被疏導至紫金樓酒廊。對於有客人到紫金樓酒廊後沒能成功就餐的情況，酒店會作進一步的內部調查。