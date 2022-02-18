北京冬奧｜蘇翊鳴日籍教練：抗日劇壞人多姓佐藤　冀為自家姓正名

內地擁有眾多以抗日戰爭為題材的影視劇，部分更因內容脫離現實而被揶揄為「抗日神劇」。日前，北京冬奧單板滑雪男子大跳台決賽上，中國小將蘇翊鳴以最佳得分贏得中國代表團今屆第6面金牌，讓他的日本籍教練佐藤康弘受到網民關注。

有趣的是，佐藤康弘近日在訪談中除了回顧師徒之情，還意外談到自己也有看抗日劇，更稱劇中姓「佐藤」的壞人太多，故想為自家姓氏正名，令眾網民忍俊不禁。



周三至四（16至17日），日本導演竹內亮連續放出兩期對佐藤康弘的採訪，訪談期間，佐藤康弘回顧了3年來自己和蘇翊鳴的師徒之情，並提到備戰冬奧期間遇上新冠疫情，令師徒二人分隔兩國，只能通過線上聯繫。當時，蘇翊鳴會把當日的訓練片段悉數發予佐藤，後者再按此進行指導和討論，日復一日。以嚴厲苛刻聞名的佐藤表示，他從不擔心蘇翊鳴的訓練，因他勝負心旺盛，訓練中非常專注，對自己更嚴苛。

去年夏天，佐藤突破重重阻礙到中國與徒弟重聚，他表示，中國的文化對老師是非常尊敬的，這讓他非常感動，「對於如此相信我的人，我不能置之不理」。他又稱，自己與徒弟交流時，說英語、日語都有，還有自己奇怪的中文，他希望日後可以不斷面向中國發聲，成為中日友好的橋樑。

佐藤希望為自己的姓氏正名。（影片截圖）

有趣的是，佐藤談到自己有一個小願望，就是希望為自己的姓氏正名。事緣他曾觀看中國一些抗日劇，發現「佐藤」一姓頻繁出現，且都是作為戰爭時期壞人的名字出現的，因此他想試着讓大家對這個姓氏的印像變好。

網民點睇：

這個名字確實出現率挺高的

龜田太君不服

佐藤教練人真的蠻好的，中國歡迎這樣的日本人

這教練也太可愛了吧，真的有日本人會看抗日劇啊

看柯南的人就會對「佐藤」這個姓氏充滿好感

