東京奧運｜體操賽場上響起抗日歌曲？　盤點內地網民對日四大交鋒

備受矚目的東京奧運會上，中日兩國「角力」再成為關注焦點。截至7月28日，中國代表隊10金5銀8銅，暫列奧運獎牌榜第三。



一、開幕禮「陰間味濃」？

綜合媒體7月28日報道，7月23日舉行的東京奧運會開幕式還沒有結束，在中國最大的社交平台微博上，就湧現了諸如「東京奧運會開幕式迷惑行為」等標籤。

中國網民紛紛吐槽開幕式上的表演宛如「開墓式」，並貼出「藝術可以接地氣，但請不要接地府」「藝術可以有靈魂，但是不能有鬼魂」等諷刺留言。

據了解，對於中國網民感官來說「陰間味」比較濃的幾個節目，包括反映新冠肺炎（COVID-19）期間運動員的艱難處境，以及悼念新冠肺炎死者的日本特色舞蹈。

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儘管不滿的聲音在中國網絡上此起彼落，但也有不少中國網民表示理解開幕式的理念，並給予讚揚。「各國文化不同，應該尊重他國文化。」

內媒澎湃新聞7月25日也發表評論指出，「陰間」開幕式不「陰間」。這篇超過3,300字的文章並稱，沒有人否認2008年的北京奧運開幕式是迄今為止最好的一屆，它有着極致的美和光明感，宏大又磅礴。

「但是，日本此次的舞蹈也充分展示了其文化的神秘與聖潔，尊重文化的多元，這也是奧運至少應該有的包容精神。」顯然，文章有中和中國負面輿論的作用。

二、台灣代表團進場風波

不過，接下來同樣發生在開幕式上的一幕，中國輿論的大多數聲音就不認可日本了——台灣奧運代表團在「中華台北（Chinese Taipei）」的標牌下出場時，日本最大的公共媒體機構NHK當家女主播和久田麻由子呼出：「台灣です（是台灣）！」

隨後，日本各電視台據報也跟風，許多主播在賽場的轉播旁述都直呼台灣，不用「中華台北」。內地《環球時報》7月24日）發表鋭評指「這就是一個手腳，顯然是故意的」。

文章說：「我們主張中方應當與NHK進行交涉，它是日本的公共電視台，負責向世界傳輸東奧會畫面，不是普通私立電視台，我們從一開始就不能對它破壞一個中國的『隨意發揮』聽之任之。」

東京奧運會開幕式的表演質量受到網民質疑:

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三、中國選手用抗日歌曲？

中日在東京奧運明裏暗裏的交手還沒完，中國女子體操隊選手唐茜靖7月25日在一場自由操資格賽中，選用了中國抗日時代電視劇《紅高粱》片尾曲《九兒》作為比賽的背景音樂。

由中國知名女演員周迅主演的電視劇《紅高粱》，改編自諾貝爾文學獎得主莫言的同名小說，以中國抗日戰爭時期的山東高密為背景，講述了男女主人翁歷經曲折後一起經營高粱酒坊，但女主人翁和酒坊夥計最後均因參與抵抗運動而被日軍殺害的故事。

除了選用《九兒》，唐茜靖在比賽中還選用了另一首中國愛國歌曲《我和我的祖國》。這首創作於1985年、由中國著名歌手李谷一原唱的愛國歌曲，在其同名電影於2019年作為慶祝中華人民共和國成立70周年獻禮片上映後，再次得到廣泛傳唱。

2021年7月25日，東京奧運會女子藝術體操資格賽上，中國選手唐茜靖參加高低槓比賽。（AP）

網民的其他留言還有：「主業奪冠，副業報仇」「不僅要在日本國土奏國歌，還要在賽場放抗日曲」「（選用《九兒》）目的是抗議日寇在侵略歷史和台海問題上挑釁」「祖國強大了，就可以去欺負你的人家裏打臉」「贏了贏了，我們精神上已經贏了」。

不過，也有個別網民指出，在東道主地盤上播放反東道主的歌曲，很不道德而且有違奧運精神。在推特（Twitter）上，有日本網民對此表示「不舒服」，還說唐茜靖此舉是「故意侮辱日本」「不尊重日本」。

到了7月26日，中日的「互刺」又迎來另一章。

四、敗給日本的中國乒乓球隊

26日晚，在乒乓混雙決賽中，日本組合水谷隼/伊藤美誠以4比3戰勝中國組合許昕/劉詩雯奪冠。

這是中國自2004年雅典奧運會以來，首次在奧運乒乓球項目中丟失金牌。

許昕和劉詩雯都是年過30歲的老將，而水谷隼32歲，伊藤美誠20歲，是一老一少的組合。據報道，決賽剛開始時，中國組合進入狀態更快，很快便以2比0的大比分領先，但水谷隼和伊藤美誠並沒有因此亂了陣腳。尤其是伊藤美誠，這位曾經的天才少女時不時在比賽中流露出輕鬆自然的微笑。

伊藤美誠的「微笑」引發內地網友反感，他們更指日方在比賽場地和規則上「佔便宜」。日本組合很快便連下三局，反超了大比分。在許昕和劉詩雯扳回一局後，伊藤美誠在決勝局中大膽放手進攻，連連得手。

眾所周知，乒乓是中國普及度最高的一項運動，一直以來，中國乒乓在國際賽事中處於壟斷地位，「封神一樣的存在」。