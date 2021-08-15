我的家我的國｜東江游擊隊之母　女教師李淑桓送七子女上抗日戰場

央視旗下的「大灣區之聲」日前推出一套名為《我的家我的國》的「微紀錄片」，並稱這是「香港青年學子追尋先輩愛國愛港的歷史足跡」。



今年8月15日，是日本投降76周年，紀錄片「東江游擊隊之母」講述香港女教師送七子女上抗日戰場，最終與三個兒子為國捐軀的故事也登上了微博熱搜。而李淑桓的故事早前也被東莞市製作成電視紀錄片《英雄母親》。



李淑桓的故事在日本投降76周年再度獲得關注。（大灣區之聲）

1894年李淑桓出生於廣東鶴山的一個書香門第。1930年，36歲的李淑桓舉家遷往香港辦私塾謀生。隔年，九一八事變爆發日軍侵占東北 ，身在香港的李淑桓寫下《哀國難》一文教授學生。1937年七七事變，李淑桓同意長子郭顯承要去延安抗日的請求。1938年，李淑桓在九龍參加了中國共產黨組織的「惠陽青年會」並開始積極為抗日宣傳募捐。

1938年10月，日軍在廣東惠陽大亞灣登陸，香港掀起抗日救國熱潮，當時許多港澳愛國青年，組成返鄉服務團回廣東抗日。李淑桓也將自己唯一的女兒郭雲翔和年僅12歲的六子郭顯怡送回惠陽坪山參加游擊隊。

紀錄片採訪李淑桓的七兒媳、現年89歲雷景霞透露，李淑桓一生信念是「國家興亡，匹夫有責」。《東縱英雄列傳》叢書主編張黎明則提到，李淑桓家裡很困難，孩子臨行的時候，李淑桓僅能用翻到的舊毛毯和舊毛衣縫成百衲衣給孩子。

1938年廣東人民抗日游擊隊東江縱隊領導人曾生按照黨中央在東江敵後開闢游擊區的指示，曾率領一些進步青年和共產黨員從香港回惠陽組建「惠寶人民抗日游擊總隊」。《曾生回憶錄》也提到，當時參與東江人民抗日武裝的港澳同胞和華僑子弟有1,500人以上。

1939年春天，李淑桓跟著回鄉慰問團來到惠陽坪山慰問游擊隊。在慰問大會上，李淑桓把自已的兒女叫上台來，讓他們按身高站好，她當時曾說，「國家興亡，匹『婦』有責，我現在把我的這五個子女也交給抗日部隊。」而後，郭媽媽「無私送子」的名聲傳遍東江，她也贏得了「東江游擊隊之母」的稱號，李淑桓也一邊工作一邊提供情報給共產黨。

1940年，李淑桓離開了香港。到了東莞大嶺山抗日根據地，以小學老師身分做掩護，開闢游擊隊的交通站。在這期間，大兒子郭顯承和五兒子郭顯樂相繼犧牲。1941年，李淑桓被國民黨捉捕，後遭到酷刑逼供，要求她提供游擊隊有關的訊息。但李淑桓並未透露任何訊息，後李淑桓被帶至金桔嶺殺害，那一年李淑桓47歲。

李淑桓就義後的第二天，她的四兒子郭顯和死於大王嶺戰役，年僅19歲。李淑桓與大兒子郭顯承、四兒子郭顯和和五兒子郭顯樂都相繼為國捐軀，四兒子跟五兒子更沒有留存的照片。影片採訪李淑桓六兒媳、今年91歲的陳楓，她對前來採訪的暨南大學學生陳童表示，自從李淑桓送她的第一個孩子上戰場後，他們家就再也沒有辦法闔家團圓。