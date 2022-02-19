內地微博博主意外公開餐廳點餐二維碼　好事網民瘋狂落單123萬元

北京一名微博博主網上分享餐廳吃飯的趣聞時，意外公開點餐二維碼，結果被大量湊熱鬧的網民擅自為其點餐。

據訂單明細顯示，最終這一頓晚餐收費高達123萬元（人民幣．下同）。



綜合內地傳媒報道，微博博主「二豬」在2月18日晚上6時15分發布微博，分享在北京基輔羅斯餐廳吃飯時，見到枱號有多個數字2，「今晚吃飯的桌號，太二了」。「二豬」分享的圖片除了有顯示枱號外，還有該張枱的點餐二維碼。

「二豬」在網上分享餐廳吃飯的趣聞時，意外公開點餐二維碼。（微博）

不久後，「二豬」就再發微博，稱被大量網民擅自透過點餐二維碼點餐，「誰給我點了68瓶伏特加，現在飯店不讓我走，已經到派出所了」、「我說菜怎麼一道接著一道上，我都吃不完呢。」從「二豬」所展示的最終訂單明細顯示，他被網民擅自追加的食物極多，單是每瓶價值1.8萬元的「沙皇手工喜宴伏特加」就有68瓶，另外還有15份「瓦列拉脆皮肘子」、88個「大列巴個」、24瓶「普嘉利黑寶石干紅」、999瓶「白鯨貴族禮盒」、1000個「提拉米蘇蛋糕8寸」等。

餐廳工作人員事後回覆內地傳媒查詢時證實，當時確有大量網民在網上遙距為該張枱點餐，系統顯示總金額一度超過300萬元。餐廳起初已經準備好一些菜品，但後來發現是網民的惡搞，故大部分菜品實際都沒有上桌。「小豬」其後亦指，當時已經按實際消費結算賬單。