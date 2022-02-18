迷你裙啦啦隊美女台上「高難度勾鞋帶仆倒」　害羞畫面曝光惹圍觀

啦啦隊「Passion Sisters」成員貴貴身兼插畫作家，近期推出新書《貴貴的100件笨蛋事》，沒想到日前舉辦簽書會，又當場發生第101件糗事，原本好端端地正要跟粉絲打招呼，誰料突然勾到鞋帶，當場穿著迷你裙跪倒在台上，引發全場爆笑！



活動當天，貴貴梳起牛角頭、身穿露肚裝，以俏皮甜美的造型上台，正當主持人介紹「請貴貴來跟大家打打招呼」時，準備走到舞台中央的她卻突然絆到，左腳鞋帶意外勾到右腳鞋子上的鐵鉤，導致她當場跪倒在地，所幸沒有受傷，也令主持人笑出來：「非常有創意的方式！」

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台下粉絲起先也嚇了一跳，確認貴貴沒事之後大笑出聲，拿著相機繼續拍攝這瞬間，還紛紛大喊：「101！」當場替她找到第101件笨蛋事。跌坐在舞台上的貴貴只能尷尬直笑，事後哀號：「想好要說的話全都摔出腦袋哩，當下心情是……才剛上台就想下台去躲起來，真的太丟臉了……」

不過，所幸粉絲都覺得貴貴的出場方式很可愛，笑誇「這個opening真的太猛了」、「誠意十足」、「符合書的主題，這個開場100分」；她之後也乾脆把跌倒瞬間畫成插畫，幽默圖解鞋帶勾到的過程，並加上新的hashtag「#兩百件笨蛋事」，大方幽自己一默，也再度逗笑網友。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】