疫情｜6天部署50台頂尖設備　深圳援港人員：對街坊熱情印象深刻

Omicron變種毒株令香港陷入新一波疫情，連日來，內地各界馳援抗疫的消息不絕，其中由深圳企業華大集團研發的「火眼實驗室」再次現身香港，深圳華大員工赴港支援。據了解，此次僅用6天時間，就部署調試50台全球頂尖設備。近日，首批馳援香港抗疫的深圳華大基因員工湯健勝就這段時間的閱歷和心得娓娓道來，並感慨自己與香港招募輔助人員一起過了不一樣的「情人節」。



據《南方都市報》報道，2009年入職深圳華大基因股份有限公司的湯健勝，是本次香港火眼實驗室的交付負責人。自疫情爆發，他先後負責過沙特阿拉伯、香港、廣東佛山、福建廈門四地的火眼實驗室的交付工作，是「資深」抗疫人員。本應休假與家人團聚的他，面對今次任務毫不遲疑。他介紹到，這次香港火眼實驗室重啟速度非常快，僅用10個小時搭建完成。2月14日，16艙的華大氣膜火眼實驗室在香港馬鞍山體育館部署完畢。

期間，除了有華大總部馳援員工、華大基因旗下的華昇診斷中心工作人員，中心還招募了100至200名香港本地的輔助人員。本來，湯健勝以為在語言問題下，輔助人員的培訓以及工作配合或需更多磨合，但意外的是，團隊磨合非常快，毫無語言障礙。其中一個需要搬運設備重物的工作令其尤為深刻，因任務剛被提出時，就有一名香港輔助人員主動站起來，此後工作中，他從沒抱怨。湯健勝認為，團隊的熱情、投入是關鍵，「我們一起在實驗室過了不一樣的情人節」。

據介紹，除了調配相關設備，華大還集結了逾200名包括設備工程師、實驗室運營人員、實驗師、搭建工程師、現場安全輔助人員等在內的員工赴港，確保把深圳的抗疫經驗更好地運用於香港抗疫中。而辦理證照也得到鹽田區的大力支持，因一般而言，港澳通行證的辦理需要14個工作日，但這次接到任務後，湯健勝第二天就拿到通行證。

值得一提的是，本次華大集團由深圳運往香港的設備也屬於全球領先的精尖設備，包括MGISP-960高通量自動化樣本製備系統、全自動MGISTP-7000分杯處理系統等。從2月9日開始，在香港本地的工程師及從深圳調配前往的工程師通宵達旦，僅用6天時間就完成逾50台自動化設備的安裝及開機調試工作。設備調試完成後，還有一名工程師隨即前往韓國工作，其餘人則輪班值守，確保自動化設備24小時正常運轉。

隨着火眼實驗室投入使用，全港單日檢測能力增至30萬單管。湯健勝還特別談到，第一天到香港時，不少附近街坊、警察見他們整理物料，都會主動走過來詢問是否可以幫上忙，這種迫切而熱情的語氣和態度，令深圳的工作人員印象深刻。