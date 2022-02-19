官媒再就港疫情發文　新華社：中央支持下香港必能走向勝利

本港第五波疫情愈演愈烈，昨日（18日）新增3,629宗確診個案、初步確診約7,600宗。官媒《新華社》及《光明日報》再就香港疫情發聲指，若不盡快管控疫情，《香港國安法》實施後來之不易的社會穩定局面將遭到損害，「這會是香港難以承受之重。」



《新華社》指，若不盡快管控疫情，《香港國安法》實施後來之不易的社會穩定局面將遭到損害。（歐嘉樂攝）

《新華社》指，華大基因華昇診斷中心第二套「火眼實驗室」設備和第七批約125萬劑科興疫苗運抵香港；第一批內地支援香港抗疫流行病學專家組以及移動核酸檢測車入港；連日來，對港蔬菜、鮮活食品和其他日用必需品的供應得到充分保障，「這些正是中央給予香港抗疫的最大『定心丸』。」

《新華社》表示，面對如此嚴峻的抗疫形勢，特區政府的當務之急是切實負起抗疫主體責任，認真貫徹執行「動態清零」策略，在借鑑內地行之有效的防疫經驗基礎上，針對香港實際情況採取更加精準有效的抗疫措施。特區管治團隊需擯棄一切可能存在的消極猶疑心態，在「人民至上，生命至上」的理念下積極作為、充分動員，力爭突破現階段防疫抗疫各環節的瓶頸，實實在在為香港築起健康屏障。

《新華社》又指，香港社會需清醒認識到，目前最大的敵人就是病毒。所有人要同心同向，以對香港這個家負責任的主人翁態度，積極支持和配合抗疫工作。「只有全社會共同努力，香港才能真正渡過難關。」在「愛國者治港」的新時代，在中央關心支持和社會上下眾志成城的努力下，相信香港市民的生命安全一定會得到充分保障，香港一定能夠走出疫境，走向勝利。

2月16日，明愛醫院外的露天分流區擺放了多張病床，病人在此休息等候。（張浩維攝）

而《光明日報》就表示，一些西方媒體借市民面對疫情時思想和情緒出現的波動，抹黑內地、恐嚇香港，試圖把香港拉入「與病毒共存」的泥淖，用心之險惡昭然若揭。無論外部勢力如何兇險，香港人民一定要團結一心，特別要警惕「躺平式」抗疫和「與病毒共存」的謬論，決不能讓任何干擾抗疫的行為得逞。

《光明日報》又提及中央援助香港抗疫指，「有了關懷，就有了信心；有了支持，就有了動力」，相信在中央的堅定支持下，香港特區政府和社會各界、市民同胞同心同行，全力以赴齊心抗疫，定能發揚在逆境中迎難而上的「獅子山下精神」，早日擊敗疫情。