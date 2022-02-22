北京冬奧｜萬元買到盜版金質冰墩墩　周大生：店員個人行為將追責

北京冬奧會已經閉幕，但吉祥物「冰墩墩」的熱度還在延燒。河北一名男子近日在「周大生」珠寶店花逾1.5萬元（人民幣，下同）購買5條「金墩墩」手鏈後，卻發現相關產品並未經北京冬奧組委會授權。目前雄縣市監局已前往調查。有律師認為，商家若未經著作權人許可，自製並售賣，則構成侵權，需承擔停止侵害、賠償損失等民事責任。



短視頻平台中有不少各地周大生珠寶店宣傳「金墩墩」的推廣信息。（抖音）

據《澎湃新聞》報道，1月17日，河北雄縣的李先生在「周大生」專櫃花費15062元購買5條「金墩墩」手鏈。李先生指，當時在店詢問是否有「冰墩墩」相關產品後，店員便向其推薦了兩款分別是立體以及平面的金質「冰墩墩」手鏈，手鏈上還帶有北京冬奧及奧運五環的標誌。

惟購買過後，李先生發現所購買產品並非經過官方授權，而周大生亦並不在北京2022年冬奧會及冬殘奧會組委會特許企業和零售店之列。極為失望的李先生表示，「這種行為是在利用消費者對奧運會的熱情，以此盈利。」他還說，不要求賠償，但希望這種不良風氣得到制止。

此外，在短視頻平台中亦有不少各地周大生珠寶店宣傳「金墩墩」的推廣信息。經過查詢，周大生工作人員指，每間門店的配貨都不同，具體產品銷售要以門店為準，「但目前並未接收到通知銷售這類產品。」

及至周二（22日）下午，周大生方面經過調查後再回應稱，此次「金墩墩」是個別員工私自以周大生品牌名義做的非周大生品牌產品的售賣行為，周大生品牌的產品都有統一的編號與標簽以及相關的證書，此次店員私自售賣的產品沒有此類資料。

周大生方面又指，對於涉事門店會做嚴肅追責處理。周大生又重申，與北京冬奧會吉祥物「冰墩墩」版權方無相關產品的生產與銷售合作，並嚴令禁止周大生門店與員工以任何方式銷售未經授權的「冰墩墩」IP及周邊產品，或假冒周大生品牌的產品。周大生將加快門店和全網督查，一經查實將按照特許經營合同嚴厲追究違約責任。對任何以周大生品牌名義銷售的「冰墩墩」IP及周邊產品的個人或主體的侵權行為，周大生查實後將舉報予管理平台或工商機構，同時保留追究其法律責任的權利。

而雄縣市場監督管理局一名工作人員則表示，目前業務部門工作人員已前往線下，調查涉事店舖的情況。

此外，此前已有多間珠寶店因銷售未經授權的「金墩墩」而被處罰。對此，有內地律師認為，若周大生金店未經著作權人許可，自製「冰墩墩」圖案並售賣，則構成侵權。根據「著作權法」規定，非法經營額難以計算的，可以處10萬元以下的罰款；構成犯罪的，將依法追究刑事責任。