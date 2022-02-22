搭地鐵手機落單出站順手拿外賣　上海首個離店自助取餐櫃試運行

都市人工作繁忙，令外賣需求甚高，而除了外賣員送上門或到店自取這兩種常見的取餐模式外，還有「離店取餐」新模式。近日，某餐飲連鎖企業自助取餐櫃就在上海軌道交通9號線徐家匯站處試運行，成為全市第一個離店自助取餐櫃，「手機點餐、地鐵站出口取餐」成為現實。



有使用新模式取餐的消費者表示，自己每天都乘搭地鐵到徐家匯上班，以往要取預定的早餐，其需要過兩條馬路，還要繞個圈子才能到達門店，但現在有了離店自助取餐櫃後，出站就能順便取餐，至少節約了10分鐘，方便得多，且疫情下減少接觸也安心。

消費者對離店自助取餐櫃反應正面。（澎湃新聞）

徐匯區市場監管局透露，部份餐飲企業開始探索將「到店取餐」升級為「離店取餐」，將取餐櫃從店內搬到店外，以給消費者提供更便利的服務，進一步拓展外賣市場。然而，新模式也給監管部門出了新的「考題」。

該局食品監管科負責人丁磊解釋：「不要看只是取餐櫃擺放地點發生了變化，但涉及開放式空間下櫃體本身的安全性、設備遠程運維管理的及時響應和應急處置，以及入櫃食品的安全性等問題，對保障食品安全提出了更高的要求。」

在此背景下，徐匯區市場監管局周二（22日）發布上海首個《徐匯區餐飲行業離店自助取餐櫃規範管理指引》，明確提出方案以解決可能存在的食品安全隱患等問題。例如按規定，離店自助取餐櫃一般宜擺放在非露天場所內，擺放的位置要求地面平坦、通風良好、環境乾燥、取電照明方便、電源穩定接地、網絡信號良好、利於餐飲食品存取和取餐櫃日常清潔維護等，最低格口離地10厘米以上。

同時，當取餐櫃出現故障，管理維護人員應於30分鐘內趕到現場進行維護操作；在保障食品安全的基礎上，也考慮到食品的口感和品質，建議經營者將取餐櫃與門店的距離控制在1公里內，配送時間控制在10分鐘內。