內地多間教育企業聲稱「無需上課包獲文憑」　實際恐涉作弊犯罪？

內地「學歷焦慮」未緩解的大背景下，「包過」、「包畢業」、「包獲文憑」的學歷提升廣告屢見不鮮。然而，一些宣稱「包過」的教育機構甚至沒有給學生報名入學，部分機構更是涉嫌違規違法經營、作弊等行為。



「學歷，不代表能力；沒有，卻處處受限」、「學歷不夠，找高薪工作、想升職加薪、評職稱，難！」……當下在內地，「學歷提升」廣告以網頁、彈窗、影片等形式充斥著各種社交平台，不少人的「學歷焦慮」被廣告不斷放大。

對於想提升學歷獲取更多機會，又沒有充足時間學習的人來說，廣告所言的「輕松上名校，舒服拿文憑」顯得格外誘人。不過，北京星竹律師事務所合夥人、律師郝旭東表示，發布「包過」、「包獲文憑」等虛假廣告「公然挑戰國家繼續教育制度」，亦違反廣告法，應由市監部門責令停止發布、消除影響，並處以罰款，甚至吊銷營業執照。

在「法律規定的國家考試」中組織作弊的，情節嚴重可處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。（視覺中國）

「無需學習」、「無需上課」，如何實現「包過」？在教育機構的解釋中，一種名為「助學助考」的方式浮出水面。「助學助考」不用自己上課、寫功課，考試只需要配合「刷臉」即可，答題由教研老師負責，畢業論文也能代寫，學生只需要每學期多交1200元助學助考費。在某教育機構工作人員孫老師的口中，這是「將專業的事交給專業的人處理」。

如果作弊被發現怎麼辦？對此，孫老師給學生的答覆是「我們都是跟大學直接對接，你怕甚麼呢？」然而，在他傳給學生的《成人教育委託協議書》中卻赫然寫著：「考試中所有的作弊等違法行為及其後果與教育機構無關，由學生自行承擔責任。」

對於如何避開學歷提升中的這些「陷阱」，內地一些高等院校發出關於網絡教育招生宣傳的鄭重聲明，表示從未授權任何個人或中介機構代理招生和代收費用，請考生切勿相信「包過班」、「包畢業」等虛假宣傳，通過學校官方網站查詢授權學習中心名單，並防範非法冒名網站。

郝旭東說，因教育機構虛假廣告合法權益受到損害的消費者，可以要求機構賠償，除了承擔民事責任外，如果情節嚴重，教育機構可能因虛假廣告罪受到刑事追究；而代寫論文可能侵犯著作權，在法律規定的國家考試（如高等教育自學考試）中，違規操作替考則涉嫌代替考試罪。