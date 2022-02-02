教育雙減｜近五成家長寒假花費　與學生素質類培訓需求大增有關？

去年7月，「教育雙減」政策落地，嚴打學科類校外培訓課程，嚴格取締補習班。

今年是雙減政策實施後的第一個寒假，學生毋須再輾轉於補習班，但《廣州日報》的調查發現，近五成的家長認為今年寒假花費沒有減少。



調查結果顯示，63.89%的家長認為今年寒假比往年更忙碌，48.61%的家長認為寒假花費沒有減少，更有25％認為花費增加，大多原因在於學生都參加了素質類的培訓。

在嚴打補習班的情況下，藝術、體育等素質類培訓備受學生和家長歡迎，其中藝術類占比為62.5%，體育類為56.94%，超過三成的受訪家長稱對素質類培訓的需求有所增加。

目前，國內多家教育培訓機構都轉型推出素質類課程，以廣州學而思推出的「素養冬季課程」為例，該課程是面向幼兒園小班到小學六年級學生，開設了科學益智、人文美育、編程、科學實驗等素養課程。

除了考慮學生的興趣方向，離家近、方便接送等因素也是不少家長為孩子挑選課程時的重要參考。有教育機構了解到周邊社區家庭的寒假託管需求，專門推出寒假半日營服務。

在深圳市少年宮，眾多小朋友體驗參與素質培訓課程。（視覺中國）

對於素質教育課程受家長學生歡迎，有教育培訓機構的負責人稱，很多家長看重的是課程對孩子學習能力培養和習慣養成的積極作用，但素質教育與素質技能培訓是兩回事。以美術為例，學畫畫不是學技能，不能過於強調成品式的培訓，「孩子們有一天可能不再畫畫了，但積累的素養還在」。

前述負責人建議，家長為孩子選擇素質類課程時要有一定的規劃性，結合孩子的興趣愛好，不能盲目選擇。

雖然素質類課程發展潛力大，但有業內人士抱持謹慎態度，並坦言素質教育類課程市場培育尚需時間。另一方面，若要在素質教育界取得一席之地，從業者也要提升服務能力，共同營造良好的行業生態。