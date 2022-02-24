河北農民還不出3萬《遊戲王》青眼白龍卡遭法拍　競價曾破8700萬

撰文：蔡苡柔
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去年6月，司法拍賣平台上曾出現一張「青眼白龍」限量遊戲金卡，競價飆漲至8732萬餘元（人民幣，下同）天價，隨後該次拍賣被委託法院叫停。近日，又有一張同款的限量遊戲金卡出現在司法拍賣平台上。

據了解，該卡片的原主人是河北省刑台市的趙姓農民，因欠3萬元卻無力償還，因此被法院查封包括「青眼白龍」卡在內的部分財產進行拍賣。截至2月24日上午10時，已有17,166人圍觀了該次拍賣，有11人已報名參加競拍。

據介紹，日本知名動漫畫《遊戲王》衍生的集換卡牌遊戲「遊戲王OCG」，在世界各地都大受歡迎，甚至獲健力士認證為全世界最暢銷的集換卡牌遊戲。其中「青眼白龍」是遊戲王卡牌中的一張怪獸卡，在遊戲王的設定中，青眼白龍卡牌是全世界只有4張的超級稀有卡。為紀念「遊戲王OCG」推出20周年，官方在2019年特意推出青眼白龍金卡，由純金製作而成，當時官方定價20萬日元，全球限量500套。

為紀念「遊戲王OCG」推出20周年，官方在2019年特意推出青眼白龍金卡。（微博）

《北京青年報》報道，去年6月21日，安徽滁州市中級人民法院委託進行司法拍賣時，就出現過「青眼白龍」遊戲限量金卡，卡片以80元的價格起拍。但拍賣開始後僅32分鐘，該卡牌已被網友抬價至8732萬餘元，隨後該次拍賣中止，平台方指出，因「拍品與實際競拍價格嚴重不符，可能存在惡意炒作與競價行為」。

據了解，去年該款「青眼白龍」金卡並沒有官方證書，真偽難辨。此次拍賣的純金青眼白龍卡則屬於原箱原版、證書配件齊全，該卡牌為限量500張中的編號112號，起拍價8萬元，報名參加拍賣需要先支付1.6萬元的保證金。此外，同批被拍賣的資產還包括一張純銀「青眼白龍」卡和一張鉑金版青眼白龍卡，兩張卡起拍價均為800元。

據委託法院發佈的資料顯示，本次被拍賣的卡片原主人為河北省邢台市的一名趙姓農民。姓2016年11月6日趙姓農民向原告韓某某借本金3萬元，超過借款期後未能完全歸還本息，因此被韓某某告上法院。法院判決趙某某給付原告借款本金3萬元及利息。

法院發佈的執行裁定書顯示，判決書發生法律效力後，趙某某仍未全部履行法律文書確定的義務，法院因此申請拍賣趙某某提供的遊戲卡牌等。除了青眼白龍卡牌外，同批被拍賣的標的物中還包括多張全球限量卡牌，包括全球限量約150張的「遊戲王光道少女YCSW--EN008」卡、「全球限量16張決鬥大師duelmaster地區賽冠軍金卡」，「皇馬限量球衣全新未拆共100件（第13號）」等其他物品。

網民躍躍欲試　律師：惡意抬價需承擔法律責任

截至2022年2月24日10時，阿里司法拍賣平臺的資訊顯示，已有17,166人圍觀該次拍賣，並有11人已繳交保證金報名參加競拍。該次拍賣將於3月12日9時開始。內地網民好奇此次金額可以飆到多少，但亦有網民擔心再次出現天價而使拍賣被中止。

北京驊之韜律師事務所金劍南律師提醒，當拍品與實際競拍價格嚴重不符，可能存惡意抬價的行為。惡意競拍者嚴重干擾司法拍賣秩序，妨害法院的正常執行工作，損害其他正當競買人的合法權益的行為，是需要承擔法律責任的。

他指出，對於在司法網拍中惡意抬價，擾亂司法拍賣秩序的買受人，根據《中華人民共和國民事訴訟法》相關條款規定，人民法院可以對其罰款、拘留，構成犯罪的，還會依法追究刑事責任。

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