「22020220220222XXXX」　吉林省可擁有最有「愛」的身份證號碼？

「2」的普通話讀音與愛字相似，故在內地不時被借用來表達愛意。剛過去的2022年2月22日，在不少內地民眾眼中就是兩千多年來最有「愛」的日子。

有趣的是，根據內地身份證號碼編碼規則，當天在吉林吉林市昌邑區出生的嬰兒，身份證號碼將為「22020220220222XXXX」，如果再加上其他巧合條件，最後4個數字也可能由「0」、「2」組成，成為最獨特的幸運身份證號碼。



對於內地網民的奇想，吉林省公安廳戶籍部門確認，「220202」是吉林省吉林市昌邑區的專屬代碼，結合出生日期「20220222」，的確會出現具有上述身份證號碼的新生兒。不過，身份證號最後4位數字，分別代表轄區派出所代碼、性別資料、校驗碼，故此仍存在很多不確定性，「後四位也由0和2組成只存在理論上可能，概率極低，需要特定的巧合。」

2022年2月22日在不少內地民眾眼中是兩千多年來最有「愛」的日子，當天多地出現結婚登記潮。（視覺中國）

吉林市昌邑區宣傳部的工作人員進一步解釋，如果想要最後4個數字是「0」、「2」組成，「02」是昌邑區孤店子鎮派出所代碼，其後是性別資料，奇數代表男性，偶數代表女性。至於最後的校驗碼則是由特別的計算方法算出，可以是0至9任何一個數字，有時也會出現X，以代表10。

故此，想要出現「靚冧把」，就必須是2月22日出生的女孩，並且在出生當天就到昌邑分局孤店子鎮派出所落戶，而且是第一個落戶。

但現實總是殘酷，昌邑分局戶籍科工作人員已經進行過計算，即使是那一位女孩出現，她的身份證號碼最後一位數字也不可能出現0或2。